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滙豐0005勢頭轉佳　現價可吸納？

股市 12:05 2021/10/25

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滙豐 （00005） 今日公布業績，滙豐股價自9月中已累積不少升幅，滙豐股價勢頭是否轉佳？現價吸納仍可以嗎？富昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）為你分析買賣策略。

重溫《ET開市直擊》足本版：

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　留意聯儲局「縮表」講話後對港股影響。　
00：49 - 美國外圍市況速報　道指升市創新高
01：26 - 焦點美股－Tesla股價續向上
02：10 - ADR股價速報
02：37 - 亞洲區外圍股市速報
03：10 - 美國通脹情況如何　對美國加息步代影響
06：12 - 美股借業績再創新高　前景點睇？
09：26 - 港股上日表現速覽＋北水盤路
10：30 - 恒指26000點爭持　港股會否有驚喜？
13：51 - 滙豐 （00005） 現水平值得吸納？
16：09 - 內地房地產稅改革　內股股前景點睇
19：00 - 恒大轉型策略怎解讀？攻汽車生產扭頹勢？
22：28 - 港股超級業績期　哪些股份可留意？
25：13 - ET個股推介：比亞迪 （01211）
27：30 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 237元買入上望空間幾多？
29：11 -  觀眾問股：吉利 （00175） 一個月內能否上衝30元
33：28 - 港股開市後市況速報
34：35 - 觀眾問股：中芯 （00981） 22.3元有貨上望幾多？

欄名 : 3分鐘睇股

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