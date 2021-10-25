【HSBC滙豐業績】滙豐第三季稅前多賺76%遠勝預期、斥20億美元回購　午市升幅擴大、CEO：業務已走出谷底（不斷更新）

▲ 滙豐第三季稅前多賺76%遠勝預期 將斥最多20億美元回購 CEO：業務已走出谷底（不斷更新）

HSBC滙豐 （00005） 季績中午出爐，第三季列帳基準稅前溢利54億美元，按年勁升76%，遠勝市場預期的37.8億美元，繼續受預期減值損失淨回撥所帶動。滙豐雖然一如預期不派季度股息，但就提前重啟回購，滙豐預告短期內擬開展新一輪最多20億美元回購，回購金額達到市場預期的上限，有望成為滙豐短期內的另一利好因素。

美國10年期債息上揚，利好銀行股氣氛，HSBC滙豐 （00005） 績前股價造好，半日微升0.5%，業績公布後，滙豐升幅擴大至逾1%，見47.35元。

滙豐：2021年度不會派季息 明年2月再決定、預測股息率多少？｜詳見【下一頁】

滙豐香港上季稅前溢利按年跌6.5% 亞洲區貢獻集團六成盈利｜詳見【下一頁】

市場憂內房風險蔓延 滙豐：對「紅檔」發展商無直接信貸風險承擔｜詳見【下一頁】

滙豐CEO：相信集團已走出谷底

集團行政總裁祈耀年表示，雖然對外圍風險環境前景保持審慎，但相信集團已走出最近數季的谷底。基於對前景的信心，加上集團資本實力雄厚，決定斥資最多20億美元回購股份，並預期將於短期內展開。集團又表示，收入前景更轉樂觀，重申淨利息收入未來幾季將會開始上升。

季內，滙豐列帳基準收入按年升1%至120億美元，預期信貸損失淨回撥7億美元，而去年同期則提撥8億美元。

收入前景轉趨樂觀，集團同時開出多項樂觀指引。除展望淨利息收入將會上升，又預期全年的預期信貸損失將錄得淨回撥，反映可以繼續支持盈利表現。滙豐又指，隨著政策利率有望調高，力爭中期內實現平均有形股本回報率10%或以上的目標。

截至9月底止，滙豐年率化的平均有形股本回報率處8.7%。普通股權一級資本（CET 1）比率處15.9%，繼續較集團目標區間14%至14.5%充足。

滙豐放榜多間券商轉軚唱好 一文看清大行最新目標價｜可見【下一頁】

【圖看券商業績前預測、目標價】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

*重溫《ET開市直擊》-譚朗蔚分析滙豐買賣策略*【按此-附Time code】

雖然市場估計今次未會宣派股息，但就有可能提早重啟新一輪股份回購計劃，金額或高達20億美元，憧憬能夠對股價再增添利好因素。

綜合14間券商預測，滙豐第三季進一步釋放撥備，推動季度稅前溢利按年彈升近23%至37.8億美元，經調整稅前溢利則升13%至48.7億美元。

市場預期，美國聯儲局最快11月開始縮減買債規模，美國10年期債息先行。有分析指，香港銀行股中，恒生 （00011） 及滙豐在過去的加息周期中，股價與利率走勢關聯度最高，而且加息利好盈利前景，至少3間券商績前上調滙豐評級或目標價。摩通又預期在回購預期支持下，滙豐短期內會繼續跑贏同業。

相關文章：

【滙豐HSBC】滙豐王雲峰：建議上海再次推進「國際板」 並成立中國第一間託管銀行

【滙豐HSBC】滙豐再升逾2% 美十年債息高位徘徊、瑞銀升評級至買入料重啟回購

【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股 上半年千禧新客大增三成