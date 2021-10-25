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【房地產稅】中信料上海深圳納入房產稅試點 全國稅收範圍或達5000億

股樓投資 13:13 2021/10/25

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中國在周末公布將在部分地區開展房地產稅改革試點，此次試點是為積極穩妥推進房地產稅立法與改革，引導住房合理消費和土地資源節約集約利用，促進房地產市場平穩健康發展；決定授權的試點期限為五年，自國務院試點辦法印發之日起算。

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決定提出，試點地區的房地產稅徵稅對象為居住用和非居住用等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅。土地使用權人、房屋所有權人為房地產稅的納稅人。非居住用房地產繼續按照《中華人民共和國房產稅暫行條例》、《中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例》執行。

【延伸閱讀】大行點睇：摩通指港股出現4大投資主題 合共10股受惠建議增持，請按【見下頁

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中信證券指出，未來房地產稅試點政策改革方向或包括完善徵管制度、取消新老劃斷政策以拓寬稅基、適度調整稅率、設置房產市值評估比例、首套房免徵與人均免徵面積等。房地產稅試點工作預計將採用一次授權、分批執行的思路推進。試點城市將考慮全國區域統籌布局，名單或將與今年年底公布，而徵收工作預計將分批次落地，上海、重慶、深圳、海南料將成為首批試點征收區域。而若後續開展全國性房地產稅立法與徵收工作，假設房產市值評估比例為70%，預計全國房地產稅收入範圍約為380億元（人民幣，下同）至5,600億元，難以替代土地出讓收入。

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記者：林衛

地產 經濟 稅改 中國

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