  • 25°C
香港時間 : 20211025日 (一) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】傳發改委召集重美元債房企明日開會　房地產稅開展累內房股跌、佳兆業挫一成

股市 11:49 2021/10/25

分享：

傳發改委召集重美元債房企明日開會　房地產稅開展累內房股跌

內媒引述消息人士指，國家發改委召集部分房企周二（26日）在北京開會，目前已有多家房企收到通知，有房企高管已趕往北京。據知情人士指，發改委直接電話通知，參會企業多為美元債大戶。

中房協召房企會議，融創、萬科等10房企參與，看【下一頁】

值得留意是，中國房地產業協會（中房協）於本月中曾召集部分房企在北京開座談會，涉及10間房企，以了解一綫企業運營情況、對行業未來發展的意見建議，及為領導決策提供一些參考。

內地將開展房地產稅改革試點，試點期限為五年。有分析指，政策首當其衝為有多套房產的炒房客，而衝擊最大的會是在一、二線城市。內房股普跌，佳兆業 （01638） 跌一成，報1.49元，世茂集團 （00813） 跌7.3%，報13.46元，寶龍地產 （01238） 、奧園 （03883） 、合景泰富 （01813） 及融信中國 （03301） 均跌逾5%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

*重溫今早《ET開市直擊》譚朗蔚為你分析內房股：【按此－附Time code】*

相關文章：【內房危機】內地啟動試徵房地產稅　中資券商料杭州、深圳、浙江等人口急增地區成首批試點

【內房危機】萬科會否救恒大？　郁亮：先解決自己過冬、行業陣痛後仍有機會

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦

港股 中華人民共和國國家發展和改革委員會 融信中國（03301） 寶龍地產（01238） 世茂集團（00813） 房協

上一篇文章

【ET午市精點 】恒指半日跌轉升 直擊滙控季績表現

下一篇文章

【比亞迪新高】比亞迪突破300元創新高、市值破萬億　Tesla入門車型改用新電池成憧憬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里大舉推進發展農業？　盒馬簽約採購千億元農產品
【阿里巴巴9988】阿里大舉推進發展農業？　盒馬簽約採購千億元農產品
【恒大3333】恒大：深圳等10項目復工復產有序進行　部份進入室內裝修階段（多圖）
【恒大3333】恒大：深圳等10項目復工復產有序進行　部份進入室內裝修階段（多圖）
【恒大3333】許家印：恒大10年內原則上不買地、年銷售降至2000億人幣　轉型造車、恒大汽車升逾17%
【恒大3333】許家印：恒大10年內原則上不買地、年銷售降至2000億人幣　轉型造車、恒大汽車升逾17%
【iBond2021】 專家料 iBond短期受壓 下試103元
【iBond2021】 專家料 iBond短期受壓 下試103元
【內房危機】內地啟動試徵房地產稅　中資券商料杭州、深圳、浙江等人口急增地區成首批試點
【內房危機】內地啟動試徵房地產稅　中資券商料杭州、深圳、浙江等人口急增地區成首批試點
【新股IPO】微創機器人2252錄110億孖展、超購69倍　券商：留意超購情況或可「奮身」落飛
【新股IPO】微創機器人2252錄110億孖展、超購69倍　券商：留意超購情況或可「奮身」落飛