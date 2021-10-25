【內房危機】傳發改委召集重美元債房企明日開會　房地產稅開展累內房股跌、佳兆業挫一成

▲ 傳發改委召集重美元債房企明日開會 房地產稅開展累內房股跌

內媒引述消息人士指，國家發改委召集部分房企周二（26日）在北京開會，目前已有多家房企收到通知，有房企高管已趕往北京。據知情人士指，發改委直接電話通知，參會企業多為美元債大戶。

中房協召房企會議，融創、萬科等10房企參與，看【下一頁】

值得留意是，中國房地產業協會（中房協）於本月中曾召集部分房企在北京開座談會，涉及10間房企，以了解一綫企業運營情況、對行業未來發展的意見建議，及為領導決策提供一些參考。

內地將開展房地產稅改革試點，試點期限為五年。有分析指，政策首當其衝為有多套房產的炒房客，而衝擊最大的會是在一、二線城市。內房股普跌，佳兆業 （01638） 跌一成，報1.49元，世茂集團 （00813） 跌7.3%，報13.46元，寶龍地產 （01238） 、奧園 （03883） 、合景泰富 （01813） 及融信中國 （03301） 均跌逾5%。

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編輯：袁諾曦