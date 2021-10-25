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【佣金爭議】Google再調低Play商店佣金　最低可降至10%

科技 11:34 2021/10/25

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Google在其官方網誌表示，自明年起所有採取用戶訂閱制的Apps，交易服務費將從30%調降至15%。其中電子書和串流音樂服務的Apps，費用最低可降到10%。

Google早前陷入爭議，不少開發者曾批評Google Play應用程式商店向他們抽取30%交易佣金，涉壟斷行為，各國政府隨即介入，並加強監管。隨著應用商店面臨的監管壓力不斷加大，Google宣布針對所有採取訂閱制的應用程式（App），交易佣金比例將砍半，部分App最低還可以調降到10%。

【魷魚遊戲】小心下載！《魷魚遊戲》Android App藏惡意程式騙用戶金錢

【黑客入侵】GriftHorse惡意軟件滲透Google Play商店　逾千萬部Android設備受感染（附Apps名單）

Google在其官方網誌表示，自明年起所有採取用戶訂閱制的Apps，交易服務費將從30%調降至15%。其中電子書和串流音樂服務的Apps，費用最低可降到10%。Google解釋，這電子書和串流音樂服務Apps的調降幅度較大，是因為這些服務的內容成本佔大部分銷售額，而新費用不只有利於開發者，也可有助藝術家、音樂家、作家等創作者。

值得一提的是，Google仍有權決定哪些音樂串流媒體可享用更低交易服務費，以及收費會降低多少。Google發言人提醒開發者，現時他們可以審查項目指南並提交申請，若符合資格，Google將會要求提供更多資訊。

事實上，Google早前已經針對規模較小的開發商調整過佣金比例，該企向開發者每年賺取的首100萬美元（約777萬港元）中收取30%服務費，下調至15%。現時再次下調佣金比例，外媒紛紛估計，是因監管壓力和公眾壓力。

【反壟斷】Android系統涉壟斷市場　Google被南韓政府罰13億

責任編輯：曾曉汶

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