  • 25°C
香港時間 : 20211025日 (一) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【萬聖節】Uber Eats與麥當勞推第2輪萬聖節優惠　叫2人及 4人套餐享30元優惠

商業 11:33 2021/10/25

分享：

為慶祝萬聖節，Uber Eats宣布，第2輪的Happy Delivery限定優惠將在十月尾推出，和麥當勞將一系列新美食帶給香港人。（Uber Eats提供圖片）

為慶祝萬聖節，Uber Eats宣布，第2輪的Happy Delivery限定優惠將在十月尾推出，和麥當勞將一系列新美食帶給香港人。

【萬聖節】D2 Place萬聖節　魷魚遊戲配VR恐怖遊戲　同場加映紅白機盒帶展

Uber Eats曾於於9月邀請了環球唱片歌手 AGA 和 Jace攜手揭曉首輪中秋優惠，今次更加碼邀請「龍婆」羅蘭特別客串最新萬聖節驚嚇廣告。Happy Delivery 第2重賞由即日起至11月3日，於 Uber Eats落單全新麥當勞萬聖節好鬼抵2人及4人套餐，即享$30優惠， 最後一輪的第3重賞將於 2021年11月22日公布。

2人套餐包括原味麥炸雞兩件、蜜糖BBQ 麥炸雞兩件、中薯條兩份、蘋果批2件及中杯汽水2杯。4人套餐包括原味麥炸雞2件、蜜糖BBQ 麥炸雞2件、板燒雞腿飽1個、安格斯飽1個、中薯條4份、蘋果批4件及中杯汽水4杯。

此外，所有現有用戶只要透過Uber Eats App 落單麥當勞美食，每次訂單金額滿 $130即享$0送餐費優惠；而新用戶每次訂單金額滿 $60 即享 $0 送餐優惠。

【好想去旅行】港人追捧「日本製」產品　日本家品店逆市擴充　攻高消費顧客（有片）

【供應鏈危機】美國疫苗強制接種令　恐使供應鏈問題惡化

責任編輯：李智美

相關文章

【疫市開店】過江龍Flash Coffee首間香港分店開幕　擬大規模擴充　明年中香港開50間（多圖）
2021/09/23
【疫市開店】過江龍Flash Coffee首間香港分店開幕　擬大規模擴充　明年中香港開50間（多圖）
【Donki】Donki將於荃灣開迴轉壽司店　以日本魚市場、海底世界為主題　
2021/09/30
【Donki】Donki將於荃灣開迴轉壽司店　以日本魚市場、海底世界為主題　
【麥當勞】McCafé 秋日限定　推出全新「桂花鮮奶咖啡系列」
2021/10/19
【麥當勞】McCafé 秋日限定　推出全新「桂花鮮奶咖啡系列」
【UNY生活創庫】UNY新店登陸將軍澳　首設自家乾式熟成牛肉服務
2021/10/21
【UNY生活創庫】UNY新店登陸將軍澳　首設自家乾式熟成牛肉服務

你可能感興趣

【疫市開店】過江龍Flash Coffee首間香港分店開幕　擬大規模擴充　明年中香港開50間（多圖）
14:44 2021/09/23
【疫市開店】過江龍Flash Coffee首間香港分店開幕　擬大規模擴充　明年中香港開50間（多圖）
【Donki】Donki將於荃灣開迴轉壽司店　以日本魚市場、海底世界為主題　
16:09 2021/09/30
【Donki】Donki將於荃灣開迴轉壽司店　以日本魚市場、海底世界為主題　
【麥當勞】McCafé 秋日限定　推出全新「桂花鮮奶咖啡系列」
20:09 2021/10/19
【麥當勞】McCafé 秋日限定　推出全新「桂花鮮奶咖啡系列」
餐廳情報 麥當勞 Uber Eats 萬聖節 廣告 歌手 美食

下一篇文章

【萬聖節】D2 Place萬聖節　魷魚遊戲配VR恐怖遊戲　同場加映紅白機盒帶展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【乘車安全】Lyft 3年內錄逾4000宗性侵投訴　360宗個案涉及強姦
【乘車安全】Lyft 3年內錄逾4000宗性侵投訴　360宗個案涉及強姦
【大阪世博會】Panasonic擬花數10億日圓　獨立建館參展
【大阪世博會】Panasonic擬花數10億日圓　獨立建館參展
【供應鏈危機】美國疫苗強制接種令　恐使供應鏈問題惡化
【供應鏈危機】美國疫苗強制接種令　恐使供應鏈問題惡化
【供應鏈危機】Crocs減輕越南生產比例　部分生產回流中國及波斯尼亞
【供應鏈危機】Crocs減輕越南生產比例　部分生產回流中國及波斯尼亞
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【萬聖節】D2 Place萬聖節　魷魚遊戲配VR恐怖遊戲　同場加映紅白機盒帶展
【萬聖節】D2 Place萬聖節　魷魚遊戲配VR恐怖遊戲　同場加映紅白機盒帶展