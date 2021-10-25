【萬聖節】Uber Eats與麥當勞推第2輪萬聖節優惠　叫2人及 4人套餐享30元優惠

▲ 為慶祝萬聖節，Uber Eats宣布，第2輪的Happy Delivery限定優惠將在十月尾推出，和麥當勞將一系列新美食帶給香港人。（Uber Eats提供圖片）

為慶祝萬聖節，Uber Eats宣布，第2輪的Happy Delivery限定優惠將在十月尾推出，和麥當勞將一系列新美食帶給香港人。

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Uber Eats曾於於9月邀請了環球唱片歌手 AGA 和 Jace攜手揭曉首輪中秋優惠，今次更加碼邀請「龍婆」羅蘭特別客串最新萬聖節驚嚇廣告。Happy Delivery 第2重賞由即日起至11月3日，於 Uber Eats落單全新麥當勞萬聖節好鬼抵2人及4人套餐，即享$30優惠， 最後一輪的第3重賞將於 2021年11月22日公布。

2人套餐包括原味麥炸雞兩件、蜜糖BBQ 麥炸雞兩件、中薯條兩份、蘋果批2件及中杯汽水2杯。4人套餐包括原味麥炸雞2件、蜜糖BBQ 麥炸雞2件、板燒雞腿飽1個、安格斯飽1個、中薯條4份、蘋果批4件及中杯汽水4杯。

此外，所有現有用戶只要透過Uber Eats App 落單麥當勞美食，每次訂單金額滿 $130即享$0送餐費優惠；而新用戶每次訂單金額滿 $60 即享 $0 送餐優惠。

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責任編輯：李智美