【英國疫情】增近4萬宗確診 專家呼籲收緊防疫

英國近期疫情嚴峻，上周錄7月解封以來最高確診人數。英國周日（24日）再增近4萬宗確診個案，有英國專家呼籲政府盡快收緊防疫限制，包括加強新冠病毒檢測等，避免冬季陷入崩潰局面。

英國歌手Ed Sheeran確診 曾與威廉凱特同場 【下一頁】

英國周日新增39,962宗確診個案，同日另有72人染疫身亡，兩組數字較上周回落。但英國疫苗接種及免疫委員會（JCVI）委員芬恩（Adam Finn）表示，疫苗目前還不足以控制新冠疫情的傳播，向英國首相約翰遜（Boris Johnson）指疫苗可帶領英國度過冬天的説法潑冷水。

芬恩表示雖然疫苗能有效防止民眾患上重症，但在阻止病毒傳播方面效用不大。芬恩表示，目前情況需要民眾繼續遵守社交距離，如只是讓民眾接種疫苗而不配合多項防疫措施，也無助減低確診數字。

他敦促民眾避免在密閉空間聚集、佩戴口罩及接受快速病毒檢測（lateral flow test），才能減低醫療系統於冬天崩潰的風險。

英國一周錄33萬人確診 7月以來最高 【下一頁】

英國本周將再邀請200萬名合資格民眾，接種新冠疫苗加強劑。自英國上月開始為民眾接種加強劑後，目前已有500萬人接種。英國國民保健服務（NHS）專家波伊斯（Stephen Powis）敦促民眾盡快接種，指加強劑可顯著提升對病毒的保護效用，將在今年冬天提供重要保護。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀