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【電力股】中國電力冀2023年底清潔能源裝機佔比超過70%　推動光伏風電等清潔低碳能源發展

股市 11:21 2021/10/25

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【電力股】中國電力冀2023年底清潔能源裝機佔比超過70%　推動光伏風電等清潔低碳能源發展

中國電力 （02380） 表示，在新戰略框架下，中國電力將立足清潔低碳能源生產商、綠色能源技術服務商、雙碳生態系統集成商的「三位一體」定位，著力推進光伏、風電、水電、地熱能、生物質能等清潔低碳能源發展，積極培育儲能、氫能、綠電交通、綜合智慧能源等綠色新興產業，實施清潔低碳能源和綠色新興產業「雙輪驅動」。

中國電力指，2023年底，清潔能源裝機佔比超過70%、清潔能源收入佔比超過50%；綜合智慧能源收入佔比超過15%，落地的戰略大客戶與戰略合作市縣區超過100個。到2025年底，境內清潔能源裝機佔比超過90%、清潔能源收入佔比超過70%；綜合智慧能源收入佔比超過25%，落地的戰略大客戶與戰略合作市縣區超過200個。

中國電力希望在內地建成若干綠電交通和儲能電站、氫能、綠電交通、儲能和氫能等試點示範項目。中國電力並與騰訊雲計算公司簽署戰略合作協議，擬在智慧城市、鄉村振興、低碳數據中心、建設智慧型企業等領域進行深度合作。

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港股 傳統經濟股 電力股 中國電力（02380） 電力 智慧城市
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