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【名家看法】東方匯理趙穎妍：短綫勿過分追逐科技股　業績期後港股或整固

股市 11:13 2021/10/25

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東方匯理趙穎妍：短綫勿過分追逐科技股　業績期後港股或整固

港股已由近期低位（23681點）反彈約10%，東方匯理財富管理市場及投資策略部資深投資策略師趙穎妍表示，中央釋出多個利好訊號，監管有鬆綁跡象，例如傳監管機構建議滴滴到港上市、中銀保監暗示科企監管將結束，加上中央干預煤價令缺電問題有轉機、人行持續逆回購等，短期為港股帶來信心，波動性也會收窄。

瑞士盈豐甄俊傑：內房整合期不急撈底，建議吸納物管股，看【下一頁】

趙穎妍又指，未來12個月仍看好科技股，但建議短綫不宜過分追逐，因已部分反映盈利調低的預期。她指須留意業績公布後，科企實際上對盈利的調整，不排除屆時資金趁機獲利，連帶港股屆時也會陷入整固。

東方匯理財富管理市場及投資策略部資深投資策略師趙穎妍稱，未來12個月仍看好科技股，但建議短綫不宜過分追逐，因已部分反映盈利調低的預期。她指須留意業績公布後，科企實際上對盈利的調整，不排除屆時資金趁機獲利。

她對中資金融股看法轉好，尤其可受惠大灣區的政策、理財通，而且若未來有加息機會，淨息差可擴闊。

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【高息股攻略】中國平安股息率4.7厘　華夏幸福債務清償後　估值有望修復

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記者：袁諾曦

投資策略 業績公布 港股

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