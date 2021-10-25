【煤氣】港華燃氣預告收市後發重大公告、股價彈逾9%　市場料港華燃氣將由城市燃氣公司轉型為新能源企業

▲ 【煤氣】港華燃氣預告重大公告 市場料港華燃氣將由城市燃氣公司轉型為新能源企業

港華燃氣 （01083） 收市後將發布重大公告，市場估計，港華燃氣與母公司中華煤氣 （00003） 將會公布一系列資產置換計劃，令港華燃氣未來業務發展出現重大轉變。根據港華燃氣向傳媒及分析員發布的邀請函，煤氣主席李家傑、港華燃氣行政總裁黃維義、港華智慧能源執行副總裁邱建杭會負責就港華燃氣業務最新動向解說，因此市場預計，港華燃氣或由城市燃氣公司，變身成專注智慧能源業務的新能源企業，而原本的城市燃氣業務則會出售給煤氣。港華燃氣不評論市場傳言。

港華燃氣股價急升，曾彈逾9%，高見4.95元。

煤氣早前曾透露，擬於未來5年投放580億元人民幣發展智慧能源，今年會先在關鍵技術及儲能系統等作鋪墊，開拓約30個零碳智慧園區，明年會增至60個，最終於2025年增至200個。港華燃氣早前與騰訊 （00700） 旗下騰訊雲在深圳零碳園區智慧能源平台合作，協助「零碳園區」建設。

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截至去年底，煤氣共有40個太陽能光伏發電項目和5個儲能項目，分別擁有300兆瓦發電量及逾100兆瓦時總儲量。

煤氣早期已在華東、蘇杭地區開發智慧能源項目，近年業務覆蓋至大連及河北省，除與當地政府合作智慧能源管理，亦尋求合作伙伴，及落實發展全新概念的零碳工業園，配置儲電項目，運用大數據分析不同時段用電甚至與天氣的關係，藉此尋求得到節能的解決方案。在港開發智慧能源方面，煤氣已參與裝置太陽能光伏板安裝，甚至在北區打鼓嶺堆填區將沼氣淨化，並輸送到那打素醫院，推進餘熱供水。

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