【港華燃氣停牌】港華燃氣引Affinity基金入股13.31%　煤氣持股降至59.39%

港華燃氣 （01083） 公布，與Affinity Asia Pacific Fund訂立認購協議，公司將發行認購股份及可換股債券，所得款項總額約28.02億元，認購股份及換股股份（假設可換股債券按初步換股價獲悉數轉換）合共相當於經發行認購股份及換股股份擴大後的已發行股份總數約13.31%，母公司煤氣 （00003） 持股降至59.39%。港華燃氣今早股價升幅不斷擴大，半日大升14%，收報5.15元，成交9590萬元，港華燃氣中午宣布午市停牌。

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港華燃氣董事會建議，將公司名稱更改為「港華智慧能源」，同時委任李家傑為董事會主席，即日起生效。港華燃氣稱，集團擬進一步拓展智慧能源業務，除其他現有業務外，同時通過合理的工作及資源分配，專注投資及發展其智慧能源業務，新名稱將更能反映集團之戰略業務規劃及未來發展方向，而發行股份及可換股債所得款項淨額用作其一般企業用途，包括投資於其智慧能源業務。

煤氣早前曾透露，擬於未來5年投放580億元人民幣發展智慧能源，今年會先在關鍵技術及儲能系統等作鋪墊，開拓約30個零碳智慧園區，明年會增至60個，最終於2025年增至200個。港華燃氣早前與騰訊 （00700） 旗下騰訊雲在深圳零碳園區智慧能源平台合作，協助「零碳園區」建設。

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截至去年底，煤氣共有40個太陽能光伏發電項目和5個儲能項目，分別擁有300兆瓦發電量及逾100兆瓦時總儲量。

煤氣早期已在華東、蘇杭地區開發智慧能源項目，近年業務覆蓋至大連及河北省，除與當地政府合作智慧能源管理，亦尋求合作伙伴，及落實發展全新概念的零碳工業園，配置儲電項目，運用大數據分析不同時段用電甚至與天氣的關係，藉此尋求得到節能的解決方案。在港開發智慧能源方面，煤氣已參與裝置太陽能光伏板安裝，甚至在北區打鼓嶺堆填區將沼氣淨化，並輸送到那打素醫院，推進餘熱供水。

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