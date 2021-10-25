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【香港通關】外資證券組織ASIFMA去信財政司要求放寬防疫　少數會員撤港

股市 11:06 2021/10/25

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【香港通關】外資證券組織ASIFMA去信財政司要求放寬防疫　少數會員撤港

香港與內地、國際通關未有突破，再多一家外資商會組織去信要求港府放寬防疫措施。會員主要來自外資銀行、資產管理公司、金融專業服務的亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA），周末去信財政司司長陳茂波，稱香港嚴厲的抗疫措施有損國際金融中心地位和競爭力，信中引述有30名會員回覆的調查，73%跨國公司在吸引和留住人才遇到困難，3分之1形容為重大挑戰。

ASFIMA 續指，有9成回覆會員指香港業務受防疫措施影響，帶來「中度」或「顯著」影響，48%成員考慮將員工或職能移出香港，並已有少數會員決定撤出香港，若果香港持續高壓防疫，會令金融機構難以在香港經營。

歐洲商會去信特首憂香港防疫變「無限期自困」 損國際商業中心地位，可見【下一頁】

美國商會質疑港清零政策削弱金融中心地位 「游說港府如對牛彈琴」，可見【下一頁】

ASFIMA 認同香港在抗疫工作毋庸置疑地成功，但若果嚴厲外防輸入措施無了期持續，將損害香港經濟地位，也不利中國長期利益和開放資本市場的努力。

ASIFMA建議香港逐步放寬往來歐美、英國等主要國家的防疫限制，也為走出「清零」政策設下時間表。

行政長官林鄭月娥早前已表明，香港會優先看重與內地通關，多於與國際通關，惟至今未見突破。

香港「清零」防疫政策下，對美國、英國等主要金融市場的國家實施嚴格防疫要求，非香港居民在普遍情況下，無法從當地來港，即使獲准抵港，都需要接受為期21日的隔離檢疫。中國以外大部分地區漸採用「與病毒共存」策略，有限度恢復通關，包括近期確診個案大增的新加坡，已漸步恢復美國、英國免隔離通關，但設有限額。

相關文章：

【香港通關】林鄭改口香港國際金融中心地位不受防疫動搖　無辦法「與病毒其存」、新加坡開放美英免隔離入境

【新冠疫苗】香港疫苗接種率反超美國　陳肇始：爭取再開會與內地通關

經濟 金融 商會 財政司

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