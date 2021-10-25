英國歌手Ed Sheeran確診 曾與威廉凱特同場

英國著名歌手Ed Sheeran的新專輯發布在即，但Ed Sheeran證實確診新冠肺炎，需要留在家中隔離。Ed Sheeran新專輯會如期發布，但他將會改於網上宣傳新專輯。另外，Ed Sheeran早前曾與英國威廉王子及其夫人凱特同場出席活動。

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30歲的Ed Sheeran於社交媒Instagram宣布，他不幸確診新冠肺炎，現時正按照政府防疫指引留在家中自我隔離。

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Ed Sheeran將於本周五（29日）發行第5張專輯。但由於他確診，將不會按原定計劃親赴現場出席宣傳活動，盡量留家接受網上採訪及宣傳。

威廉王子（Prince William）創立首屆「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize Awards）於上周日（17日）舉行頒獎典禮，威廉當日與妻子凱特（Kate Middleton）雙雙現身。

Ed Sheeran當日與樂隊Coldplay登場表演，同場嘉賓更包括大量名人。

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責任編輯：鄭錦玲