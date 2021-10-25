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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數午後初段升約50點　滙豐績後升逾1%（不斷更新）

股市 13:43 2021/10/25

分享：

港股市況不斷更新

港股半日低開倒升，恒生指數開報26020點，跌106點，其後走勢反覆向上，恒生指數半日升23點，報26150點，成交635億元。恒生科技指數升0.2%，報6768點。恒大汽車 （00708） 升近14%；比亞迪 （01211） 升逾2%破頂；快手 （01024） 再升逾6%；電力股造好，內房股逆市跌。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【13：42】恒大汽車 （00708） 午後升幅收窄至不足一成，報3.92元升9.2%。

【13：42】【孟晚舟回國】內媒：孟晚舟重返華為上班　賀任正非77歲生日？

【13：37】潤泥 （01919） 跌5%，低見6.77元。

【13：25】滙豐 （00005） 升幅收窄至0.1%，報46.55元，午後曾高見47.35元。

【13：21】維達 （03331） 未止跌，股價續跌半成，低見20.6元。

【13：16】海底撈 （06862） 跌幅擴大至逾8%，低見26.5元。

【13：14】騰訊 （00700） 逆市跌1%，美團 （03690） 靠穩升0.4%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 暫無升跌。

【13：03】港股午後初段升約50點，報26177點。

【13：03】滙豐 （00005） 績後升逾1%，高見47.35元。

【12：45】港華燃氣 （01083） 中午後短暫停牌。

【12：45】【HSBC滙豐股息】滙豐：2021年度不會派季息　明年2月再決定、預測股息率多少？

【12：25】【新股IPO】三葉草生物2197首日孖展　暫錄7518萬、未足額認購（不斷更新）

【11：06】【HSBC滙豐】滙豐第三季列帳稅前溢利按年漲76%遠勝預期　將斥最多20億美元回購

【12：00】恒生指數半日升23點，報26150點，成交635億元。恒生科技指數升0.2%，報6768點。恒大汽車 （00708） 升近14%；比亞迪 （01211） 升逾2%破頂；快手 （01024） 再升逾6%；電力股造好，內房股逆市跌。

【11：49】【內房危機】傳發改委召集重美元債房企明日開會　房地產稅開展累內房股跌、佳兆業挫一成

【11：49】港股中午收市前升約27點，報26154點。

【11：37】【比亞迪新高】比亞迪突破300元創新高、市值破萬億　Tesla入門車型改用新電池成憧憬

【11：34】港華燃氣 （01083） 升幅擴大至逾11%，高見5.05元，成交4575萬元。

【11：30】上證半日升0.4%；深證升0.4%；創業板指升1.5%。

【11：22】【電力股】中國電力冀2023年底清潔能源裝機佔比超過70%　推動光伏風電等清潔低碳能源發展

【11：11】【煤氣】港華燃氣預告收市後發重大公告　市場料港華燃氣將由城市燃氣公司轉型為新能源企業

【11：08】【香港通關】外資證券組織ASIFMA去信財政司要求放寬防疫　少數會員撤港

【10：59】大市最新升約30點，報26155點；科指升0.4%，報6780點。

【10：48】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾3%，破頂高見305元，成交12.5億元。

【10：47】國藥 （01099） 跌逾3%，低見20.25元，國藥首三季按年多賺15%。

【10：43】佳兆業 （01638） 跌逾7%，破底低見1.53元。

【10：35】藥明生物 （02269） 升逾4%，高見118.3元。

【10：32】中電信 （00728） 績後升1%，高見2.85元。中電信第三季純利按年增加17.4%，至55.8億元人民幣。

【業績｜電信股】中電信第三季多賺17%

【10：24】【新股IPO】貨拉拉最快月底在港提交上市申請　美銀及建銀國際任保薦人

【10：23】美團 （03690） 轉升逾1%，高見293.2元。大市最新升約30點，科指升0.3%。

【10：17】三桶油向上，中石油 （00857） 升2%；中海油 （00883） 升0.4%；中石化 （00386） 升0.5%。

【10：07】快手科技 （01024） 升勢未止，股價續升逾4%，高見107.3元。

【10：02】大市跌幅收窄，恒指最新倒升3點，報26130點；科指跌0.1%，報6748點。

【10：01】SOHO （00410） 跌逾5%，中國稅務總局北京市稅務局周五（22日）發公告指，接到對SOHO中國下屬企業北京建華置地有限公司涉嫌偷逃稅款問題的舉報後，北京市稅務局稽查局經稅收大數據分析研判，依法對北京建華置地立案檢查。

【SOHO中國】SOHO中國子公司被指涉嫌偷逃稅款　遭北京稅務局立案檢查

【09：59】中遠海控 （01919） 升逾5%，高見11.98元。

【09：56】電力股逆市造好，中國電力 （02380） 升逾6%；潤電 （00836） 升3%；龍源電力 （00916） 升逾4%。

【09：53】越秀房產基金  （00405） 跌近4%，低見3.5元。越秀房產基金 向越秀地產  （00123）  收購廣州市天河區越秀金融大廈，作價77.93億元人民幣（約93.43億港元）。

【供股潮】越秀房託斥93億向越秀地產收購廣州商廈　「100供37」籌39億支付部分款項

【09：49】海底撈 （06862） 跌半成，低見27.65元。

【09：46】內地生豬主力期貨漲停，萬洲 （00288） 逆市升半成；中糧家佳康 （01610） 升逾3%；雨潤 （01068） 升逾3%。

【09：43】ATMX普遍向下，阿里巴巴 （09988） 逆市升0.2%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌0.6%；小米 （01810） 跌0.2%。

【09：40】滙豐 （00005） 績前平開後偏軟，跌0.4%低見46.2元。

【09：38】恒大系股價逆市造好，其中恒大汽車 （00708） 早段升幅擴大至逾16%，高見4.2元；恒大 （03333） 升逾4%，高見2.85元；恒大物業 （06666） 升1%，高見4.88元。

【09：36】比亞迪 （01211） 升逾1%穿300元關口，破頂高見301.4元。

【09：33】內房股向下，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌逾3%；融創 （01918） 挫半成。

【內房危機】內地啟動試徵房地產稅　中資券商料杭州、深圳、浙江等人口急增地區成首批試點

【內房危機】內地開徵房地產稅試點　五大不可不知

【09：28】旭輝永升服務  （01995） 低開8.6%，開報15.8元。旭輝永升以每股15.76元配售8352萬股，集資13.16億元。

【配股潮】旭輝永升服務確認折讓8.8%配售8352萬股　集資13.2億元

【09：21】恒生指數開報26020點，跌106點。恒生科技指數跌0.5%，報6722點。恒大 （03333） 升4%；恒大汽車 （00708） 升逾11%；滙豐 （00005） 績前平開。

【恒大3333】許家印：恒大10年內原則上不買地、銷售降至2000億人幣　轉型至新能源車產業

【恒大3333】恒大：深圳等10項目復工復產有序進行　部份進入室內裝修階段（多圖）

【09：13】期指開報25996點，跌114點或0.4%。

【09：07】滙豐 （00005） 將於今日公布業績。

【滙豐業績】滙豐周一中午放榜　券商點估業績？（附大行目標價）

【09：06】恒指黑期跌約41點，報26046點；道指期貨跌29點，報35647點。

【08：18】【業績│醫藥股】國藥首9個月盈利57億元人民幣　按年升15%

【08：02】【新股IPO】晶泰科技據報赴美上市計畫陷停滯　探討改為來港上市可行性

【07：45】【新股IPO】三葉草生物2197今日起招股　一手入場費約6818元

【07：45】港股ADR收報26004點，跌122點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報46.67元，較港收市價高0.17元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報502.07元，較港收市價低7.43元或1.5%。

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【07：30】美股上周五個別發展，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示正步入開始縮減購債規模的軌道，儲局按計劃將在2022年年中完成縮減購債計劃，但現時加息言之尚早；若聯儲局明年年中看到通脹預期上升的嚴重風險，屆時將會加息。消息令美滙指數跌幅收窄，納指急挫，道指照破頂。道指上周五升73點，報35677點；標指跌4點，收報4544點；納指跌125點，收報15090點。

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【開市9點半】滙豐今午發季績　點講回購與派息？

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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【孟晚舟回國】內媒：孟晚舟重返華為上班　賀任正非77歲生日？（多圖）

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