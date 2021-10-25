【港股市況】恒生指數低開106點後倒升　恒大系造好、內房下挫（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，道指升73點，納指下挫跌125點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開122點，恒指料開報26004點。滙豐 （00005） 將於今日放榜，ADR折合報46.67元，較港收市價高0.17元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報502.07元，較港收市價低7.43元或1.5%。

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即市走勢︰

【10：59】大市最新升約30點，報26155點；科指升0.4%，報6780點。

【10：48】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾3%，破頂高見305元，成交12.5億元。

【10：47】國藥 （01099） 跌逾3%，低見20.25元，國藥首三季按年多賺15%。

【10：43】佳兆業 （01638） 跌逾7%，破底低見1.53元。

【10：35】藥明生物 （02269） 升逾4%，高見118.3元。

【10：32】中電信 （00728） 績後升1%，高見2.85元。中電信第三季純利按年增加17.4%，至55.8億元人民幣。

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【10：23】美團 （03690） 轉升逾1%，高見293.2元。大市最新升約30點，科指升0.3%。

【10：17】三桶油向上，中石油 （00857） 升2%；中海油 （00883） 升0.4%；中石化 （00386） 升0.5%。

【10：07】快手科技 （01024） 升勢未止，股價續升逾4%，高見107.3元。

【10：02】大市跌幅收窄，恒指最新倒升3點，報26130點；科指跌0.1%，報6748點。

【10：01】SOHO （00410） 跌逾5%，中國稅務總局北京市稅務局周五（22日）發公告指，接到對SOHO中國下屬企業北京建華置地有限公司涉嫌偷逃稅款問題的舉報後，北京市稅務局稽查局經稅收大數據分析研判，依法對北京建華置地立案檢查。

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【09：59】中遠海控 （01919） 升逾5%，高見11.98元。

【09：56】電力股逆市造好，中國電力 （02380） 升逾6%；潤電 （00836） 升3%；龍源電力 （00916） 升逾4%。

【09：53】越秀房產基金 （00405） 跌近4%，低見3.5元。越秀房產基金 向越秀地產 （00123） 收購廣州市天河區越秀金融大廈，作價77.93億元人民幣（約93.43億港元）。

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【09：49】海底撈 （06862） 跌半成，低見27.65元。

【09：46】內地生豬主力期貨漲停，萬洲 （00288） 逆市升半成；中糧家佳康 （01610） 升逾3%；雨潤 （01068） 升逾3%。

【09：43】ATMX普遍向下，阿里巴巴 （09988） 逆市升0.2%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌0.6%；小米 （01810） 跌0.2%。

【09：40】滙豐 （00005） 績前平開後偏軟，跌0.4%低見46.2元。

【09：38】恒大系股價逆市造好，其中恒大汽車 （00708） 早段升幅擴大至逾16%，高見4.2元；恒大 （03333） 升逾4%，高見2.85元；恒大物業 （06666） 升1%，高見4.88元。

【09：36】比亞迪 （01211） 升逾1%穿300元關口，破頂高見301.4元。

【09：33】內房股向下，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌逾3%；融創 （01918） 挫半成。

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【09：28】旭輝永升服務 （01995） 低開8.6%，開報15.8元。旭輝永升以每股15.76元配售8352萬股，集資13.16億元。

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【09：21】恒生指數開報26020點，跌106點。恒生科技指數跌0.5%，報6722點。恒大 （03333） 升4%；恒大汽車 （00708） 升逾11%；滙豐 （00005） 績前平開。

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【09：13】期指開報25996點，跌114點或0.4%。

【09：07】滙豐 （00005） 將於今日公布業績。

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【09：06】恒指黑期跌約41點，報26046點；道指期貨跌29點，報35647點。

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【07：45】港股ADR收報26004點，跌122點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報46.67元，較港收市價高0.17元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報502.07元，較港收市價低7.43元或1.5%。

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【07：30】美股上周五個別發展，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示正步入開始縮減購債規模的軌道，儲局按計劃將在2022年年中完成縮減購債計劃，但現時加息言之尚早；若聯儲局明年年中看到通脹預期上升的嚴重風險，屆時將會加息。消息令美滙指數跌幅收窄，納指急挫，道指照破頂。道指上周五升73點，報35677點；標指跌4點，收報4544點；納指跌125點，收報15090點。

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責任編輯︰梁浩碩