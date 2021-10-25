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【港股市況】恒生指數低開106點　恒大汽車升逾11%、滙豐績前平開（不斷更新）

股市 09:35 2021/10/25

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，道指升73點，納指下挫跌125點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開122點，恒指料開報26004點。滙豐 （00005） 將於今日放榜，ADR折合報46.67元，較港收市價高0.17元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報502.07元，較港收市價低7.43元或1.5%。

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即市走勢︰

【09：33】內房股向下，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌逾3%；融創 （01918） 挫半成。

【內房危機】內地開徵房地產稅試點　五大不可不知

【09：28】旭輝永升服務  （01995） 低開8.6%，開報15.8元。旭輝永升以每股15.76元配售8352萬股，集資13.16億元。

【配股潮】旭輝永升服務確認折讓8.8%配售8352萬股　集資13.2億元

【09：21】恒生指數開報26020點，跌106點。恒生科技指數跌0.5%，報6722點。恒大 （03333） 升4%；恒大汽車 （00708） 升逾11%；滙豐 （00005） 績前平開。

【恒大3333】許家印：恒大10年內原則上不買地、銷售降至2000億人幣　轉型至新能源車產業

【恒大3333】恒大：深圳等10項目復工復產有序進行　部份進入室內裝修階段（多圖）

【09：13】期指開報25996點，跌114點或0.4%。

【09：07】滙豐 （00005） 將於今日公布業績。

【滙豐業績】滙豐周一中午放榜　券商點估業績？（附大行目標價）

【09：06】恒指黑期跌約41點，報26046點；道指期貨跌29點，報35647點。

【08：18】【業績│醫藥股】國藥首9個月盈利57億元人民幣　按年升15%

【08：02】【新股IPO】晶泰科技據報赴美上市計畫陷停滯　探討改為來港上市可行性

【07：45】【新股IPO】三葉草生物2197今日起招股　一手入場費約6818元

【07：45】港股ADR收報26004點，跌122點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報46.67元，較港收市價高0.17元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報502.07元，較港收市價低7.43元或1.5%。

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【07：30】美股上周五個別發展，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示正步入開始縮減購債規模的軌道，儲局按計劃將在2022年年中完成縮減購債計劃，但現時加息言之尚早；若聯儲局明年年中看到通脹預期上升的嚴重風險，屆時將會加息。消息令美滙指數跌幅收窄，納指急挫，道指照破頂。道指上周五升73點，報35677點；標指跌4點，收報4544點；納指跌125點，收報15090點。

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【開市9點半】滙豐今午發季績　點講回購與派息？

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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