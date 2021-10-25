【港股市況】恒生指數低開106點　恒大汽車升逾11%、滙豐績前平開（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，道指升73點，納指下挫跌125點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開122點，恒指料開報26004點。滙豐 （00005） 將於今日放榜，ADR折合報46.67元，較港收市價高0.17元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報502.07元，較港收市價低7.43元或1.5%。

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即市走勢︰

【09：33】內房股向下，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌逾3%；融創 （01918） 挫半成。

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【09：28】旭輝永升服務 （01995） 低開8.6%，開報15.8元。旭輝永升以每股15.76元配售8352萬股，集資13.16億元。

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【09：21】恒生指數開報26020點，跌106點。恒生科技指數跌0.5%，報6722點。恒大 （03333） 升4%；恒大汽車 （00708） 升逾11%；滙豐 （00005） 績前平開。

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【09：13】期指開報25996點，跌114點或0.4%。

【09：07】滙豐 （00005） 將於今日公布業績。

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【09：06】恒指黑期跌約41點，報26046點；道指期貨跌29點，報35647點。

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【07：45】港股ADR收報26004點，跌122點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報46.67元，較港收市價高0.17元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報502.07元，較港收市價低7.43元或1.5%。

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【07：30】美股上周五個別發展，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示正步入開始縮減購債規模的軌道，儲局按計劃將在2022年年中完成縮減購債計劃，但現時加息言之尚早；若聯儲局明年年中看到通脹預期上升的嚴重風險，屆時將會加息。消息令美滙指數跌幅收窄，納指急挫，道指照破頂。道指上周五升73點，報35677點；標指跌4點，收報4544點；納指跌125點，收報15090點。

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責任編輯︰梁浩碩