恒大危機非「中國雷曼時刻」

近期個別中國地產發展商面對違約風險，引發高收益市場出現拋售潮，令部分投資者擔憂這會否演變為「中國雷曼時刻」。我們認為這個可能性不大，因為目前的市場狀況跟當年不一樣，大部分中國房地產市場和銀行業的環境仍然相對穩健，只是個別地產發展商出現單一事件。我們亦相信中國政府將會嚴格規管和監督銀行業，確保整體銀行業流動性穩定並持續地發展。

由於中國房地產市場在短期內的情況仍然不穩定，並預期受到市場消息牽動，我們對於中國房地產市場持謹慎的態度。中長期來看，我們看好整體行業發展感到。縱然部分地產發展商的財務狀況預期會繼續受關注並影響市場情緒，但與此同時，我們也留意到很多風險已在市場內反映出來。另外，中國房地產市場的金融政策穩定性、行業基本面改善和有秩序地去槓桿化進程也是重要的正面因素。現時監管機構要求地產發展商在 2023 年中期前達到「三條紅線」的標準，當中不少地產商已經達標或有計劃在制定時間前，提早在 2022 年底達標。因此，我們仍然看好亞洲和中國高收益債券。

在政策方面，基於房地產行業對經濟做出的貢獻和乘數效應，我們相信中政策制定者將會維持謹慎。央行在2021年第三季度的貨幣政策會議中，明確提出要確保房地產市場健康發展和房屋買賣雙方的合法權益，並在9 月底和銀保監會召開房地產金融工作座談會，鼓勵主要銀行審慎管理房地產金融制度，以保持房地產信貸市場平穩有序。另外，我們的中國信貸分析師認為中國的緊縮政策已超越頂峰，央行應會根據整體經濟狀況而調整政策。這包括央行在九月下旬展開逆回購，並持續增量以穩定市場預期和季末流動性。