【滙豐業績】滙豐周一中午放榜　券商點估業績？

美國10年期債息上揚，推升滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 等銀行股股價。其中，季績今日中午出爐的滙豐，雖然市場估計今次未會宣派股息，但就有可能提早重啟新一輪股份回購計劃，金額或高達20億美元，憧憬能夠對股價再增添利好因素。

宏觀經濟改善，滙豐上半年在撥備持續減少下季績均有驚喜。綜合14間券商預測，滙豐第三季進一步釋放撥備，推動季度稅前溢利按年彈升近23%至37.8億美元，經調整稅前溢利則升13%至48.7億美元。

【滙豐HSBC】滙豐再升逾2% 美十年債息高位徘徊、瑞銀升評級至買入料重啟回購

市場預期，美國聯儲局最快11月開始縮減買債規模，美國10年期債息先行。有分析指，香港銀行股中，恒生 （00011） 及滙豐在過去的加息周期中，股價與利率走勢關聯度最高，而且加息利好盈利前景，至少3間券商績前上調滙豐評級或目標價。摩通又預期在回購預期支持下，滙豐短期內會繼續跑贏同業。

資本運用計劃成季績焦點，滙豐提前重啟回購成為市場共識，回購規模料介乎5億美元至20億美元。其中，估計回購規模達20億美元的瑞銀，唱好滙豐明年盈利將會踏入轉捩點，目前估值相當吸引，若計及加息可能則潛在回報再高兩、三成。

瑞信預期，滙豐將會在季績一併公布新一輪回購計劃，額度更可能高達10億美元。瑞信將2021年至2023年的回購金額預測，由原本的30億美元上調至60億美元；同時將今、明兩年的每股盈利預測上調1%至2%，以反映撥備減少。

花旗估計，受港股在內的股市調整影響，滙豐上季經營收入或因而轉趨疲弱，但若回撥幅度續高於預期則業績會再有驚喜；另考慮到集團資本水平強勁，相信滙豐會宣布10億美元的回購計劃。花旗又推算滙豐未來三、四個季度，仍有24億美元撥備可以釋放。

美銀證券對滙豐上季稅前溢利的預測接近預測區間上限，主要反映季內非利息收入增長強勁；又形容滙豐盈利前景大幅改善，除季績可能會宣布5億美元回購，2023年回饋股東的金額或高達90億美元，推升預測股息率至6厘以上，維持買入評級。

摩根士丹利預期，滙豐今次季績將會宣布總值5億美元的回購；另預期滙豐2022年及2023年的分別會回購總值20億美元股份。