【美股一周前瞻】大型科技股「FAAMG」季績殺到　聚焦美第三季GDP、9月PCE物價指數

▲ 大型科技股「FAAMG」季績殺到 聚焦美第三季GDP、9月PCE物價指數

美股本周迎來科技股業績超級周，「FAAMG」（Facebook、亞馬遜、蘋果、微軟及Google母企Alphabet）陸續公布上季表現。Facebook為當地時間周一盤後，Google及微軟為周二盤後，亞馬遜及蘋果為周四盤後。

近三分一道指成分亦將公布業績，聚焦可口可樂、波音、麥當勞等。根據Refinitiv IBES數據估計，第三季美股盈利按年增長可達34.8%。目前已公布業績的美股中，近84%企業業績勝預期。

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同時，美國本周亦有多項重點數據出爐，包括周三的第三季年率化GDP，市場預期按季增長放緩至2.8%，周五亦有被儲局視為通脹指標的9月PCE物價指數，市場預期按年升4.4%，核心PCE升3.7%。

儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）上周五出席綫上活動時指，現時風險為供應樽頸可能持續更長時間，推升通脹。若看到通脹上升風險嚴重，必定採取工具保持價格穩定，並考慮對實現充分就業目標的影響。他又指，現時是縮減買債的時機，但加息仍言之尚早，因為在就業有望強勢復甦、供應鏈問題可能緩解的情況下，貿然加息會拖累就業成長。

新債王︰能源價高 通脹非暫時

有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，由於能源價格高企，美國CPI按年升幅年底前可能仍處在5%以上水平，明年也可能高於4%，主因房屋及工資成本上升帶動。他重申，美國整體通脹升勢並非暫時性質，與儲局說法背馳。

摩通聯席總裁平托（Daniel Pinto）預期通脹明年趨穩定，各大央行已基本控制住局面，唯一需要加快步伐的可能只有英倫銀行，料歐洲央行及儲局2022年後期加息。他認為，未來通脹和財政形勢劇烈變動，是需要密切關注的風險。

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編輯：袁諾曦