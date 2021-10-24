  • 21°C
香港時間 : 20211024日 (日) 22:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股一周前瞻】大型科技股「FAAMG」季績殺到　聚焦美第三季GDP、9月PCE物價指數

股市 22:15 2021/10/24

分享：

大型科技股「FAAMG」季績殺到　聚焦美第三季GDP、9月PCE物價指數

美股本周迎來科技股業績超級周，「FAAMG」（Facebook、亞馬遜、蘋果、微軟及Google母企Alphabet）陸續公布上季表現。Facebook為當地時間周一盤後，Google及微軟為周二盤後，亞馬遜及蘋果為周四盤後。

近三分一道指成分亦將公布業績，聚焦可口可樂、波音、麥當勞等。根據Refinitiv IBES數據估計，第三季美股盈利按年增長可達34.8%。目前已公布業績的美股中，近84%企業業績勝預期。

傳中國監管機構建議滴滴、滿幫、看準網赴港上市，看【下一頁】

同時，美國本周亦有多項重點數據出爐，包括周三的第三季年率化GDP，市場預期按季增長放緩至2.8%，周五亦有被儲局視為通脹指標的9月PCE物價指數，市場預期按年升4.4%，核心PCE升3.7%。

儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）上周五出席綫上活動時指，現時風險為供應樽頸可能持續更長時間，推升通脹。若看到通脹上升風險嚴重，必定採取工具保持價格穩定，並考慮對實現充分就業目標的影響。他又指，現時是縮減買債的時機，但加息仍言之尚早，因為在就業有望強勢復甦、供應鏈問題可能緩解的情況下，貿然加息會拖累就業成長。

新債王︰能源價高　通脹非暫時

有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，由於能源價格高企，美國CPI按年升幅年底前可能仍處在5%以上水平，明年也可能高於4%，主因房屋及工資成本上升帶動。他重申，美國整體通脹升勢並非暫時性質，與儲局說法背馳。

摩通聯席總裁平托（Daniel Pinto）預期通脹明年趨穩定，各大央行已基本控制住局面，唯一需要加快步伐的可能只有英倫銀行，料歐洲央行及儲局2022年後期加息。他認為，未來通脹和財政形勢劇烈變動，是需要密切關注的風險。

相關文章：【一周前瞻】Netflix、Tesla本周發布業績　關注儲局經濟狀況褐皮書

編輯：袁諾曦

Alphabet（美：GOOG） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 蘋果（Apple，美：AAPL） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） Facebook（美：FB） GDP 美股 通脹

上一篇文章

【紙業股】正業國際斥1.86億人幣向控股股東收購中山物業

下一篇文章

【供股潮】越秀房託斥93億向越秀地產收購廣州商廈　「100供37」籌39億支付部分款項
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond2021】 專家料 iBond短期受壓 下試103元
【iBond2021】 專家料 iBond短期受壓 下試103元
【新股IPO】微創機器人2252錄近百億孖展、超購62倍　券商：留意超購情況或可「奮身」落飛
【新股IPO】微創機器人2252錄近百億孖展、超購62倍　券商：留意超購情況或可「奮身」落飛
【會計監管】財務匯報局修訂條例通過　財匯局取代會計師公會發執業證書、註冊查察（第二版）
【會計監管】財務匯報局修訂條例通過　財匯局取代會計師公會發執業證書、註冊查察（第二版）
【恒大3333】許家印：恒大10年內原則上不買地、銷售降至2000億人幣　轉型至新能源車產業
【恒大3333】許家印：恒大10年內原則上不買地、銷售降至2000億人幣　轉型至新能源車產業
【阿里巴巴9988】阿里大舉推進發展農業？　盒馬簽約採購千億元農產品
【阿里巴巴9988】阿里大舉推進發展農業？　盒馬簽約採購千億元農產品
【特朗普概念股】PHUN曾漲15倍　DWAC曾升2.9倍　一度觸發漲停
【特朗普概念股】PHUN曾漲15倍　DWAC曾升2.9倍　一度觸發漲停