▲ 【供股潮】越秀房託斥93億向越秀地產收購廣州商廈 「100供37」籌39億支付部分款項

越秀房產基金 （00405） 向越秀地產 （00123） 收購廣州市天河區越秀金融大廈，作價77.93億元（人民幣，下同）（約93.43億港元），越秀房產基金有意供股「100供37」支付部分款項，供股價為每股3.2港元，較上周五（22日）收市價3.67港元折讓12.8%，發行12.34億股，籌集約39.50億港元。

越秀金融大廈為國際甲級寫字樓，乃廣州十大摩天大樓之一及珠江新城核心區的地標建築，總建築面積為21.03萬平方米，高約309米，包括68層高的商業大廈，截至9月底的平均出租率達92.5%。上半年收益為1.98億元人民幣、除稅前淨利潤為1.22億元。

收購代價方面，越秀房產基金會以供股所得淨額約39.19億港元、銀行融資最多46億港元及內部資源9.92億港元支付。

現時越秀地產持有越秀房產基金約38.7%股份，若今次「100供37」全部未獲其他承配人認購以及計及此前因收購廣州國金中心須發行的基金單位代價部分，越秀地產持股量為43.7%。母企越秀同意不收取任何包銷佣金的情況下全數包銷供股。

越秀地產預計，出售後將錄得除稅後收益約13.66億元，此外扣除出售完成前需清償金融機構借款約28.55億元以及公司計劃跟供的12.67億元，預期出售事項所得的稅後現金款項淨額約為31.34億元，資金會用作加強公司的資產負債水平及流動資金狀況，以及一般營運資金。

值得留意是，越秀地產於2012年向越秀房託出售廣州國金中心，當中約15.98億港元代價將由越秀房產基金自2016年底起每年向越秀地產發行遞延基金單位的方式支付。

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