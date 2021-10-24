【內房危機】內地開徵房地產稅試點　五大不可不知

▲ 【內房危機】內地徵房地產稅試點

（1）房地產稅與房產稅分別？

試點的房地產稅針對城鎮居住用房；而房產稅主要是經營性住房，且已推出35年。1986年9月15日，國務院發布《中華人民共和國房產稅暫行條例》，從1986年10月1日開始實施。房產稅主要針對城鎮的經營性住房，對個人所有非營業用的房產免予徵稅

至於房地產相關稅種較多，貢獻財稅收入佔全國財稅收入的35.9%。包括房地產相關稅收以及土地出讓收入；即開發環節的耕地佔用稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、企業所得稅以及交易環節的增值稅、契稅、印花稅和居民轉讓環節的增值稅和個人所得稅等，同時還包括經營性房地產的房產稅等。

（2）為何開徵房地產稅？

補減少賣地的不足。

經過房地產強力調控，土地市場遇冷，政府土地出讓收入快速下行，尤其是以往對土地財政依賴度較高的地方，往後看要有新的稅種彌補土地財政收入的不足，所以籌集財政收入需要房地產稅。 9月土地出讓收入增速當月同比-11.2%，連續3個月負增長。

另外，房地產稅能夠調節房地產財富的公平分配，促進共同富裕。

（3）對房價影響？

增加了持有成本，故降低了投資需求，同時一部分人拋售多餘房產，引發房價下降。但是如果預期房價上漲，可抵銷相關持有成本，則會選擇繼續持有。

（4）哪些成試點城市？

房價高及依靠賣地收入的城市

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（5）對內房股影響？

未有試點細節，但會影響投資需求，先反映投資的負面情緒

記者：譚志偉