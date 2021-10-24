  • 22°C
香港時間 : 20211024日 (日) 21:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
在App開啟
立即掃描下載

【內房危機】內地開徵房地產稅試點　五大不可不知

20:45 2021/10/24

分享：

【內房危機】內地徵房地產稅試點

（1）房地產稅與房產稅分別？

試點的房地產稅針對城鎮居住用房；而房產稅主要是經營性住房，且已推出35年。1986年9月15日，國務院發布《中華人民共和國房產稅暫行條例》，從1986年10月1日開始實施。房產稅主要針對城鎮的經營性住房，對個人所有非營業用的房產免予徵稅

至於房地產相關稅種較多，貢獻財稅收入佔全國財稅收入的35.9%。包括房地產相關稅收以及土地出讓收入；即開發環節的耕地佔用稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、企業所得稅以及交易環節的增值稅、契稅、印花稅和居民轉讓環節的增值稅和個人所得稅等，同時還包括經營性房地產的房產稅等。

（2）為何開徵房地產稅？

補減少賣地的不足。

經過房地產強力調控，土地市場遇冷，政府土地出讓收入快速下行，尤其是以往對土地財政依賴度較高的地方，往後看要有新的稅種彌補土地財政收入的不足，所以籌集財政收入需要房地產稅。 9月土地出讓收入增速當月同比-11.2%，連續3個月負增長。

另外，房地產稅能夠調節房地產財富的公平分配，促進共同富裕。

（3）對房價影響？

增加了持有成本，故降低了投資需求，同時一部分人拋售多餘房產，引發房價下降。但是如果預期房價上漲，可抵銷相關持有成本，則會選擇繼續持有。

（4）哪些成試點城市？

房價高及依靠賣地收入的城市

【內房危機】內地啟動試徵房地產稅　中資券商料杭州、深圳、浙江等人口急增地區成首批試點

（5）對內房股影響？

未有試點細節，但會影響投資需求，先反映投資的負面情緒

記者：譚志偉

港股 國企內房股 民企內房股 共同富裕

下一篇文章

【高息股攻略】伊泰煤炭第三季收入增五成　股息率有4厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人幣定存】大行3個月人幣定存息最高2.66厘 罕有連續兩天勁加息
【人幣定存】大行3個月人幣定存息最高2.66厘 罕有連續兩天勁加息
【馬雲行蹤】阿里巴巴創辦人馬雲現身西班牙馬略卡島　雲鋒基金虞鋒伴行打高爾夫球（多圖）
【馬雲行蹤】阿里巴巴創辦人馬雲現身西班牙馬略卡島　雲鋒基金虞鋒伴行打高爾夫球（多圖）
【人幣定存】6個月人幣定存最高息2.8厘 中小行勁加息迎戰理財通
【人幣定存】6個月人幣定存最高息2.8厘 中小行勁加息迎戰理財通
【高息股攻略】滙豐研究推介19隻股票　部份預測股息率高見8厘
【高息股攻略】滙豐研究推介19隻股票　部份預測股息率高見8厘
【港元定期存款】3中小行鬥加港元定存息 迎戰理財通競爭
【港元定期存款】3中小行鬥加港元定存息 迎戰理財通競爭
【MIRROR x 黃子華】滙豐推EveryMile信用卡、最低「2元1里」　鏡仔Lokman、Tiger聯鄭中基黃子華揭幕（多圖）
【MIRROR x 黃子華】滙豐推EveryMile信用卡、最低「2元1里」　鏡仔Lokman、Tiger聯鄭中基黃子華揭幕（多圖）