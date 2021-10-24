【萬聖節】D2 Place萬聖節　魷魚遊戲配VR恐怖遊戲　同場加映紅白機盒帶展

D2 Place於10月22日宣佈其萬聖節活動，他們聯同遊戲中心「PowerPlay Arena」、4D VR 電競館 VAR LIVE 及第六屆香港復古遊戲展覽，一同舉行限定活動「The D Game」，工作人員會換上「魷魚遊戲」中的裝扮，一同慶祝萬聖節。

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虛擬實境遊戲增驚嚇氣氛

D2 Place二期遊戲中心「PowerPlay Arena」推出萬聖節快閃送禮，顧客在10月29日至10月31日期間，在「PowerPlay Arena」Zone A 參與指定遊戲贏取「PowerPlay Arena」獎品。除此之外，參加「PowerPlay Arena」彩虹池及攤位遊戲，更有機會贏得終極大獎。

4D VR 電競館 VAR LIVE 於10月29至31日舉辦萬聖節派對，推出新VR恐怖遊戲《恐怖病院》主題。新VR遊戲結合虛擬及實體工具進行遊戲，可以令玩家感覺身在其中。到時VAR LIVE會化身成一間廢棄病院，讓大家感受VR遊戲及萬聖節的樂趣。派對還有其他活動，例如奪寶及Trick-or-Treat，更有專業化妝師現場為大家化特效妝。參與派對的人士會獲贈即影即有照片和特別口罩，恐懼鬥室極致VR體驗票售398港元，早鳥優惠價為368港元並贈送一杯含酒精飲品。

The D Game活動詳情如下：

PowerPlay Arena：

日期：2021年10月29日（星期五）至2021年11月21日（星期日）

時間：星期日至四及公眾假期早上11時30分至晚上9時；星期五六及公眾假期前夕早上11時30分至晚上10時30分

地點：荔枝角長順街 15 號 D2 Place 二期 2-3 樓

VAR LIVE D2 Place旗艦店：

日期：2021年10月29至31日上午10時至晚上12時；

時間：星期一至五下午1時至晚上9時；星期六及日上午10時至晚上10時

地點：荔枝角長義街9號D2 Place一期1樓125-127號鋪



紅白機盒帶展首次登港

第6屆香港復古遊戲展覽即將開幕，由RETRO.HK及PowerPlay Arena聯辦，展覽承接過去6年的傳統，繼續以經典紅白機為主題。有一系列攤位會出售各色復古遊戲精品，推廣復古遊戲及電競的復古盃。

今年RETRO.HK及PowerPlay Arena將第 17 屆紅白機盒帶展帶到香港。自2005年起，紅白機盒帶展一直在日本展覽，本年度首度登港，將展出253個來自日本的設計以及32個來自世界各地的設計。

活動詳情如下：

第六屆香港復古遊戲展覽

日期：2021年11月13日至2021年11月21日

時間：早上10時至晚上9時

地點：D2 Place 二期地下 The Garage

官方網站：http://retro.hk/

第17屆紅白機盒帶展

日期：2021年11月13日至2022年1月2日

時間：早上10時至晚上9時

地點：D2 Place二期地下辦公室大堂

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責任編輯：陳明俊