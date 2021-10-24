▲ 【紙業股】正業國際斥1.86億人幣向控股股東收購中山物業

內地紙業股正業國際 （03363） 宣布向控股股東胡氏家族收購位於廣東省中山市合兩幅土地及五棟工業廠房，總代價為1.86億元（人民幣，下同），交易完成後正業國際將持有中山市正業租賃之100%股權。

收購項目包括廣東省中山市東昇鎮東城路119號的一幅土地及一棟工業廠房，及位於中國廣東省中山市東昇鎮東城路126號的一幅土地及四棟工業廠房。

正業國際表示，過往一直向公司股東租賃營業場所，對公司的獨立經營、發展及擴張以及業務融資等方面造成若干困難及令行政效率更加低下。集團又稱，收購事項旨在減少集團對公司控股股東資產的依賴。

正業國際認為，鑑於物業周邊地區的市場租金整體呈上升趨勢，長遠而言公司可節省租金開支。

交易將分開四期支付，第一期款項5766萬元、即代價的31%，須以現金於今年底前支付；第二期款項3720萬元、即代價的20%，須以現金於2022年底前支付；第三期款項4650萬元、即代價的25% ，須以現金於2023年底前支付 ；第四期款項4464萬元、即代價的24%，須以現金於2024年底前支付。

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編輯：曾樂詩