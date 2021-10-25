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溫哥華今日解封 餐廳31萬年薪請洗碗工

環球社會熱點 09:05 2021/10/25

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加拿大卑詩省今日（25日）解除對大部分地區餐廳的防疫限制，但餐飲業於疫情下勞動力短缺，不少餐廳都設法招聘人手。溫哥華一間餐廳更開出5萬加元（約31.4萬港元）的年薪招聘洗碗工，按時薪計較最低工資高近6成半。

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卑詩省今日起放寬限制，包括取消大部分地區餐廳的顧客用餐人數上限。加拿大求職網站上出現大量餐飲業招聘廣告。

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根據加拿大統計局的數據，全國上月有接近13萬個餐飲業空缺，不少餐廳僱主都對招聘人手感到相當頭痛。

溫哥華其中一間名為Handi Grill的餐廳張貼招聘廣告，聲稱餐廳受到勞動力短缺的影響，願意出年薪5萬加元聘請洗碗工。

招聘廣告指受聘者每周工時為40小時，時薪為25加元（約157港元）。卑詩省的最低時薪為 15.2加元（約95.6港元），這份洗碗工按時薪計高最低工資接近65%。

餐廳於招聘廣告中表示，求職者無需有相關工作經驗或特定教育程度，餐廳也會向符合條件的求職者提供職場培訓。

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凱投宏觀加拿大高級經濟學家布朗（Stephen Brown）表示，當加拿大復元福利（Canada Recovery Benefit）等援助計劃結束時，約有110萬人會沒有收入，而這些人有望於短期内重投勞動力市場。

布朗建議這些餐廳需提供具競爭力的薪酬，也提醒僱主通常餐飲業員工時薪都超過20加元（約125.8港元）。

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責任編輯：鄭錦玲

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