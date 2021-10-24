沙特承諾2060年淨零排放 冀成最大氫氣供應商

近年愈來愈多國家重視環保，著手從能源方面減少碳排放。沙特阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲表示，希望沙特阿拉伯能成為全球最大氫氣供應商。沙特阿拉伯王儲穆罕默德近日亦承諾，國家會在2060年時實現淨零碳排放目標，惟坦言現時會繼續出產石油。

沙特財團成功收購紐卡素 英超再多一支土豪隊 【下一頁】

穆罕默德（Mohammed bin Salman）上周六（23日）承諾，沙特將在2060年達到淨零碳排放，國家將投放1,800億美元（約1.4萬億港元）實現目標。他指沙特主要透過減少使用化石燃料並轉用可再生能源、增加種植樹木、利用從空氣提取二氧化碳的技術來減排。

穆罕默德亦指，2030年時沙特甲烷排放量會減少3成。

惟穆罕默德表示，沙特亦會在未來數十年繼續出產石油，會在不影響全球能源市場穩定的情況下實現零排放目標。他強調，所有計劃取決於管理和減排所需技術的成熟程度。

拜登拒就卡舒吉之死制裁沙特王儲 因為係盟友 【下一頁】

而阿卜杜勒阿齊茲（Prince Abdulaziz bin Salman al-Saud）周日（24日）出席「沙特綠色倡議」峰會（Saudi Green Initiative forum），期間表示沙特計劃至2030年時，可生產並向鄰近國家輸出400萬噸氫氣。阿卜杜勒阿齊茲亦表示，沙特同時計劃生産電動車。

沙特國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）行政總裁納賽爾（Amin Nasser）今年初曾透露， 沙特正在其主要市場尋求達成氫氣購買協議對象，以求擴大產量，他認為氫氣市場有強勁增長潛力。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀