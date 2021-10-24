  • 22°C
香港時間 : 20211024日 (日) 20:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

沙特承諾2060年淨零排放 冀成最大氫氣供應商

環球社會熱點 20:05 2021/10/24

分享：

近年愈來愈多國家重視環保，著手從能源方面減少碳排放。沙特阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲表示，希望沙特阿拉伯能成為全球最大氫氣供應商。沙特阿拉伯王儲穆罕默德近日亦承諾，國家會在2060年時實現淨零碳排放目標，惟坦言現時會繼續出產石油。

沙特財團成功收購紐卡素 英超再多一支土豪隊 【下一頁】

穆罕默德（Mohammed bin Salman）上周六（23日）承諾，沙特將在2060年達到淨零碳排放，國家將投放1,800億美元（約1.4萬億港元）實現目標。他指沙特主要透過減少使用化石燃料並轉用可再生能源、增加種植樹木、利用從空氣提取二氧化碳的技術來減排。

穆罕默德亦指，2030年時沙特甲烷排放量會減少3成。

惟穆罕默德表示，沙特亦會在未來數十年繼續出產石油，會在不影響全球能源市場穩定的情況下實現零排放目標。他強調，所有計劃取決於管理和減排所需技術的成熟程度。

拜登拒就卡舒吉之死制裁沙特王儲 因為係盟友 【下一頁】

而阿卜杜勒阿齊茲（Prince Abdulaziz bin Salman al-Saud）周日（24日）出席「沙特綠色倡議」峰會（Saudi Green Initiative forum），期間表示沙特計劃至2030年時，可生產並向鄰近國家輸出400萬噸氫氣。阿卜杜勒阿齊茲亦表示，沙特同時計劃生産電動車。

沙特國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）行政總裁納賽爾（Amin Nasser）今年初曾透露， 沙特正在其主要市場尋求達成氫氣購買協議對象，以求擴大產量，他認為氫氣市場有強勁增長潛力。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

悉尼所在州斥171億建氫能產業 目標2030碳排放減半
2021/10/13
悉尼所在州斥171億建氫能產業 目標2030碳排放減半
【德國大選】綠黨倡泊車費加價5倍 減民眾揸車意欲
2021/09/23
【德國大選】綠黨倡泊車費加價5倍 減民眾揸車意欲
豐田社長支持減排 唔撐一刀切禁燃油車
2021/09/22
豐田社長支持減排 唔撐一刀切禁燃油車
英國音樂節製垃圾海 連爛假牙都有（多圖）
2021/09/02
英國音樂節製垃圾海 連爛假牙都有（多圖）
意大利料創歐洲史上最高溫 西西里島錄48.8度
2021/08/12
意大利料創歐洲史上最高溫 西西里島錄48.8度

你可能感興趣

悉尼所在州斥171億建氫能產業 目標2030碳排放減半
16:02 2021/10/13
悉尼所在州斥171億建氫能產業 目標2030碳排放減半
【德國大選】綠黨倡泊車費加價5倍 減民眾揸車意欲
15:15 2021/09/23
【德國大選】綠黨倡泊車費加價5倍 減民眾揸車意欲
豐田社長支持減排 唔撐一刀切禁燃油車
17:44 2021/09/22
豐田社長支持減排 唔撐一刀切禁燃油車
ESG 能源供應 可持續發展 環保措施 沙特阿拉伯 可持續投資 石油 樹木

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月24日 時間20:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

艾力寶雲「誤殺」攝影指導 道具槍裝了實彈（第二版）
艾力寶雲「誤殺」攝影指導 道具槍裝了實彈（第二版）
【英國王室】威廉夫婦新合照 罕見公開場合放閃
【英國王室】威廉夫婦新合照 罕見公開場合放閃
【移民澳洲】首都留學生明年可入境 完成疫苗接種免隔離
【移民澳洲】首都留學生明年可入境 完成疫苗接種免隔離
【輝瑞疫苗】5至11歲兒童 有效率逾90%
【輝瑞疫苗】5至11歲兒童 有效率逾90%
新型冠狀肺炎全球疫情（10月24日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月24日 時間20:00）
新加坡人想返工？ 必須打新冠疫苗（第二版）
新加坡人想返工？ 必須打新冠疫苗（第二版）