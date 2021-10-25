【好想去旅行】港人追捧「日本製」產品　日本家品店逆市擴充　攻高消費顧客（多圖有片）

▲ Leslie於去年成立「MIJ日本製雜貨店」。以網店起步，開業不足9個月便增設實體店。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情持續至今，港人已有很長一段時間未能外遊，特別是過往猶如「家鄉」的日本，帶動日本家品的需求急增。有主打日本雜貨的零售商疫下創業，估計未來生意將續升3至4成。

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看準港人特別鍾情日本產品，加上自己亦十分喜歡日本製造的產品，Leslie於去年成立「MIJ日本製雜貨店」。以網店起步，開業不足9個月便增設實體店。他更透露，下月將會進駐尖沙咀設立分店。雖然開業至今不足兩年，但該店的每月生意額已達6位數字，估計明年將再錄3至4成。

MIJ日本製雜貨店僅售賣日本製造的產品，種類涵蓋咖啡產品、廚具、餐具等。與其他日本家品店不同，Leslie更特別引入單價較高、體積較大的煮食用具，例如明火用的炊飯土鍋、壽喜燒鍋等。他坦言，一開始亦不確定市場反應，但經營一段時間後，發現這類型的產品亦有固定的「捧場客」。

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以這類產品攻小眾市場，Leslie認為優勢在於其他網店較少採購這些大件、單價高的產品，其次可以吸引較年長，但有一定消費力、追求居家生活品質的顧客。



現時MIJ日本製雜貨店顧客的平均消費金額約500至600元，主要客群為25至40歲左右。看好港人的消費力，該店下月尖沙咀新店開幕後，將會引入更多煮食用品，希望以職人產品接觸更廣闊的潛在客群。

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記者：葉泳珊