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【港區國安法】銀行公會更新指引　必須披露涉國安法客戶財產予執法部門

股市 18:33 2021/10/24

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【港區國安法】銀行公會更新指引　必須披露涉國安法客戶財產予執法部門

近日金管局網頁顯示，由香港銀行公會制訂的《有關打擊洗錢／恐怖分子資金籌集的常見問題》（下稱《常見問題》）發出新版本，當中加入指引若銀行注意到有人因危害國家安全的罪行而被逮捕或被控的話，必須向警方及海關組成的聯合財富調查組披露該人的「罪行相關財產」。

《常見問題》新加入的第71項提到，根據港區國安法實施細則附表3第5條，有兩個情況會觸發機構的披露義務，包括（1）當銀行注意到某人因危害國家安全的罪行而被逮捕/指控時；和/或（2）當銀行收到執法機構提供的信息後，知道或懷疑某項財產是罪行相關財產。

該項指引提到，銀行必須向聯合財富調查組披露被指涉及國安法某人持有的財產，不論任何種類財產或持股比例。根據港區國安法細則附表3第5條，知悉或懷疑任何財產為「罪行相關財產」而未有向警方披露，可被罰款5萬元及監禁3個月。

有本地傳媒引述金管局回應稱，《港區國安法》實施一年多，金管局及銀行公會近日再次安排警方與銀行代表會面，就業界日常業務操作溝通。銀行公會經諮詢金管局及警務處，在會後更新《常見問題》，以協助銀行了解有關要求。

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港股 港區國安法 香港銀行公會 香港金融管理局 銀行 海關 警務處

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