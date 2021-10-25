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Tesla多款車加價 Model S賣幾錢？

環球社會熱點 08:05 2021/10/25

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美國電動車廠Tesla早前公布業績，汽車銷量增長帶動收入及純利再創新高。Tesla官網上周六（23日）上調多款車型價格，其中Model X Long Range及Model S Long Range兩款車型都宣布加價5,000美元（約3.9萬港元）。

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瀏覽Tesla各款車型新價格及加價幅度

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根據電動車網站InsideEVs報道，Tesla今次加價涉及所有車型的入門版本。以Model 3的Standard Range Plus版本為例，Tesla由去年12月至今已經加價7,500美元（約5.85萬港元），加幅超過兩成。

部分車型的預計交付期也延長。例如有消費者現時打算購買Model 3的Standard Range Plus版本，預計交付期料要延長至明年9月。

外媒估計，由於Tesla旗下熱門車型的輪候時間將達到1年，Tesla只能提高需求量大的車型價格，甚至估計Tesla日後未必會下調車價。

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責任編輯：鄭錦玲

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