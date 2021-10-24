▲ 【小鵬汽車】何小鵬：冀成首位量產配置碳化矽芯片、800V高壓平台 充電5分鐘可續航200公里

小鵬汽車 （09868） 創辦人及CEO何小鹏表示，小鵬汽車希望做到首個量產配置碳化矽芯片的800V高壓平台，支援充電5分鐘，即可續航200公里，同時，小鵬汽車也將推出配套的480kW高壓超充樁。

何小鵬在出席一個會議時指，小鵬汽車為用戶設計了超級儲能站充電技術，一次可滿足30輛車的不間斷充電。也就是說，今次小鵬汽車補能方面將推出 800V、480kW超充以及超級儲能站三種方案。

另外，何小鵬表示，預計2025年新能源汽車滲透率將達到50%。

自動駕駛方面，何小鵬表示，2022年下半年，小鵬汽車將成為首家探索自動駕駛出行運營的中國汽車製造企業， 而在安全駕駛方面，小鵬汽車將推出「智駕分」，力圖實現知識科普、安全考試、智駕評分三大能力，首創智能輔助駕駛安全體系，樹立行業新標準。

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編輯：曾樂詩