【恒大3333】據報恒大料年底可如期交付40個項目　部份進入室內裝修階段（第二版）

▲ 恒大：深圳等10項目復工復產有序進行 部份進入室內裝修階段

中國恒大 （03333） 主席許家印宣布自救策略、壓縮房地產業務後，恒大旗下微信公眾號發文交待復工復產進度。恒大旗下的公眾號恒大地產在珠三角發文指，目前廣州、佛山、肇慶、陽江、清遠、惠州、河原等區域40個在建樓盤現場施工有序地展開。據內媒報道指，恒大表示在建樓盤現場正平穩、安全、有序地開展施工，預計到今年12月31日，交樓項目能如期交付。

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圖看恒大復工復產進度

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恒大早前在微信公眾號指，恒大集團深圳公司包含深圳、東莞、江門、汕尾、珠海、中山6地10餘個項目的復工復產工作正有序進行中，全力以赴落實政府保交樓的要求，踐行企業社會責任與擔當。

恒大續指，進度較快的深圳恒大城市之光、江門恒大泉都、中山恒大禦府等皆已進入室內裝修階段，將陸續向業主交付；深圳恒大珺睿大廈、深圳恒大城、東莞恒大悅龍台、珠海恒大濱江左岸等項目部分樓棟已於近期陸續封頂。在保質保量的原則下，各項目皆按照施工計劃緊鑼密鼓地進行。

恒大指，年初以來，樓市嚴厲調控讓恒大陷入危機渦旋，旗下全國幾百個項目如何復工復產、按期交樓，牽動著全社會的神經。

文章又指，恒大全力推動「保交樓」的背景下，深圳公司在復工復產上的積極表現無疑給外界打了一針「強心劑」。隨著購房者和市場信心的恢復，以及近期樓市頻吹「暖風」，對危機中的恒大乃至所有房企而言，無疑是一個重大利好。

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（第二版更新內媒報道）

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編輯：袁諾曦

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