日本真子公主慶祝30歲生日 周二婚後變平民

日本真子公主將於本月26日與平民未婚夫小室圭結婚，婚後放棄皇室身份。真子公主上周六（23日）迎接30歲生日，也是真子公主最後一次以日本皇室成員身份過生日。日本宮內廳發布多張真子公主相片，顯示真子公主正與妹妹佳子公主在花園散步。

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日本法律規定，日本皇室女性與平民成婚後需放棄皇室成員身份。真子公主本周二（26日）會與小室圭完婚，這次是她最後一次以皇室成員身份慶祝生日。

真子公主上周五（22日）趁著婚前，於皇宮覲見伯父德仁天皇及伯娘雅子皇后。

日本宮內廳公布真子公主30歲生日相片

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日本宮內廳公布數張真子公主與佳子公主於皇宮庭院散步的相片，但未有發表任何評論。日本媒體指由於疫情關係，宮内廳未有計劃為她舉辦生日慶祝活動。

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真子公主婚後和小室圭打算移居紐約。由於日本皇室成員沒有護照，真子公主婚後需以普通平民身份申請護照。而且日本皇室成員都沒有姓氏，而真子公主婚後料會正式冠夫姓為小室真子。

另外，真子公主婚後將搬至位於東京的公寓，為移居美國作準備。

責任編輯：李俊儀