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恒大︰正有序進行復工復產工作　涉及包括深圳等地逾10項目　全力推動「保交樓」

股樓投資 17:49 2021/10/24

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中國恒大（03333）今發表文章指，集團深圳公司在深圳、東莞、江門、汕尾、珠海及中山等10多個項目的復工復產工作正有序進行。

恒大指，包括深圳恒大城市之光、江門恒大泉都、中山恒大御府等進度較快的項目，均已進入室內裝修階段，將陸續向業主交付。此外，深圳恒大珺睿大廈、深圳恒大城、東莞恒大悅龍台、珠海恒大濱江左岸等項目，部分在近期陸續封頂。恒大表示，所有員工堅守崗位，在保質保量的原則下，各項目按施工計畫密鑼緊鼓地進行，將全力落實政府保交樓的要求，實踐企業社會責任和擔當。

延伸閱讀︰【大行點睇】中金指小米造車業務快速推進　或成未來10年增長點【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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