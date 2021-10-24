【歐洲IPO】吉利旗下沃爾沃擬赴瑞典上市　或成今年歐洲最大IPO

沃爾沃汽車日前向納斯達克斯德哥爾摩交易所遞交了招股申請書，並公布首次公開發行的價格區間，預計將於10月28日開始交易，交易代碼為「VOLCAR B」。

據悉，公司預計此次IPO將發行3.68億至4.72億股B類普通股，IPO價格區間為每股53至68瑞典克朗（6.12美元至7.86美元），對應總估值高達230億美元，或成為今年歐洲最大上市公司之一。

此次IPO由高盛和SEB牽頭，包括法國巴黎銀行、匯豐銀行、摩根大通、摩根士丹利和北歐聯合銀行擔任聯席賬簿管理人。

根據招股書顯示，沃爾沃擬將募集的資金用於以下用途：約70%將用於為沃爾沃汽車將其車隊全部轉型為電動汽車的行動提供資金，公司還將在歐洲、美國和中國對電池供應以及電機的內部生產進行投資；約30%將用於提升產能和技術水平，推動公司向直營行業模式轉型。

沃爾沃創立於1972年，公司汽車總部、產品開發、營銷和管理中心主要位於瑞典哥德堡。

1999年，沃爾沃集團將旗下轎車業務出售給美國福特汽車公司。2010年，吉利控股集團斥資18億美元，從福特手中買下沃爾沃轎車業務，並獲得沃爾沃轎車品牌的擁有權。

按銷量和營收計，沃爾沃目前是世界上增長最快的汽車品牌之一。截至 2021年6月30日的十二個月內，沃爾沃在全球100多個國家銷量超過77萬輛。

大行對吉利評級及目標價：

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