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【陳茂波網誌】陳茂波：港就業市場進一步改善 惟經濟結構不平衡狀況持續

宏觀解讀 18:08 2021/10/24

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【陳茂波網誌】陳茂波：本港就業市場情況進一步改善 惟經濟結構不平衡狀況持續

財政司司長陳茂波網誌表示，本港就業市場進一步改善，惟經濟結構不平衡的狀況一直持續。陳茂波表示，最新失業率回落到一年半低位，不過，近月失業率回落速度放緩，反映改善動力稍為減弱，而15至24歲的組群失業率，目前仍處於15%的水平，遠遠高於整體的平均數。

另外，陳茂波指出，經濟結構不平衡的狀況持續，不同行業打工仔所能分享到的經濟成果，仍存在較顯著的不平衡問題，過去20年間，金融服務業佔本港生產總值比例由12.8%增加到逾21%，但其聘用本港僱員人數佔就業人口比例，則僅由5.3%增加到7.1%，從業員人數約27萬人，反觀貿易及物流業，同期佔本地生產總值比例由23.6%降至不足20%，聘用人數佔比即使由23.8%降至17.5%，但仍聘用了逾67萬人。至於旅遊業，在疫情前佔本地生產總值雖只有4.5%，卻僱用了6.6%的打工仔，從業員近26萬人。

陳茂波表示，經濟結構令增長成果分配嚴重不均、收入差距及資產差距加劇、生活成本支出上升與勞動所得收入增長的差距顯著擴大，成為了香港社會發展的最主要矛盾，大大削弱了不少市民的獲得感和幸福感，甚至對社會的歸屬感。

陳茂波認為，要讓市民安居樂業離不開兩大關鍵，一是營造經濟蓬勃發展的環境和推動產業多元發展，增加優質的就業機會和擴大收入的空間；二是透過大量增加土地及房屋供應，實現以置業為主導的目標，讓市民能有安居之所，並減低生活成本的負擔，未來政府將朝這兩大方向力拼。

相關報道：【陳茂波網誌】陳茂波：維港都會區和北部都會區　經濟雙引擎

【ESG】陳茂波：籌備本財年發行綠色零售債券

【恒大3333】陳茂波：恒大對本港銀行業造成的風險甚微　料不會對港金融穩定產生威脅

編輯：曾樂詩

經濟 就業 失業 香港 金融 貿易 陳茂波 財政司

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