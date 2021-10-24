▲ 【內房危機】內地啟動試徵房地產稅 中資券商料杭州、深圳、浙江等人口急增地區成首批試點

內地爭議超過10年的房地產稅改革終於啟動，昨日（23日）全國人大常委會議決定，授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。有中資券商估計，杭州、深圳、浙江及海南等人口增長較大壓力的地區或會成為首批試點。

按照決定，試點地區的房地產稅徵稅對象為居住用和非居住用等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅，土地使用權人、房屋所有權人為房地產稅納稅人。而今次決定授權的試點期限為5年，自國務院試點辦法印發之日起算，意味立法之前圈定部分城市先行試點已毫無懸念，最快或於年底前試點開徵。

【內房危機】內地開徵房地產稅試點 五大不可不知

人口總量和增量為開徵房地產稅的必要條件

中泰證券首席分析師楊暢則認為，人口總量和增量決定了對城市住房的基礎需求，也是開徵房地產稅的必要條件。排在第一梯隊和第二梯隊的10個城市，排名依次為杭州、深圳、廣州、寧波、成都、長沙、重慶、鄭州、西安、廈門，正在面對人口增長較大壓力，未來住房供需緊張仍然是大概率事件，或許對房產地稅改革試點的願望也會更加迫切。

財政部財政科學研究所原所長賈康認為，海南要按中央要求打造世界上最大規模自由貿易港，意味海南應盡快考慮用經濟手段替代行政手段來促進房地產市場健康發展和樹立自己應有的國際形象；浙江則是中國共同富裕示範區，理應加入積極試點行列，進行房地產稅方面改革。

滬渝十年前為試點 長期房價增速並未受影響

上海、重慶在10年前就率先開展房產稅改革試點，重慶徵稅對象雖然包括存量房（即已被購買或自建並取得所有權證書的新樓），但只針對高檔住房，且只對主城徵收。上海房產稅徵收對象為本市居民二套房及非本市居民新購房，稅率是0.4%和0.6%，對存量房則不徵稅。

國海證券提到，滬渝兩市房產稅收入分別為 198.7 億元和 71.7 億元（人民幣，下同），分別佔各自地方稅收的3.4%和5%。試點實施後，短期滬渝兩地房價增速有所放緩，但長期房價增速並未受影響，2011-2020年間上海和重慶商品房均價平均漲幅分別為 9.2% 和 8.1%。

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編輯：李哲毅