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【萬億富豪】大摩指SpaceX潛力巨大　料馬斯克有望成全球首位萬億富豪

股樓投資 17:40 2021/10/24

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摩根士丹利一名分析師表示，由於馬斯克（Elon Musk）的火箭公司太空探索技術公司SpaceX發展潛力巨大，他有望成為首個擁有萬億美元、13位數財富的富豪。

目前特斯拉（美：TSLA）仍然是馬斯克財富的主要來源。據彭博億萬富豪指數，太空探索技術公司SpaceX在馬斯克2414億美元身家中佔比約為17%。

惟摩根士丹利分析師表示，SpaceX在火箭、發射工具和配套基礎設施方面對預設觀念和時間框架提出了挑戰。SpaceX的業務包括地球觀測、太空基礎設施和深空探索等，這些業務都展現出極大潛力。

報道稱，該行分析師對太空探索技術公司的估值為2000億美元，衞星通信業務「星際連接」是估值主要支撐因素。

 

【美股業績】下周踏入業績高峰期　FAAMG將悉數登場

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同場加映﹕【iM會客室】恆指能否企穩2萬6？科技內房股留定守？

 

 

 

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