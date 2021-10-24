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【美股焦點】德銀指Tesla在電動汽車技術方面遙遙領先　升目標價至1000美元

股樓投資 17:20 2021/10/24

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德銀分析師Emmanuel Rosner將特斯拉(美：TSLA)目標價由900美元提高到1000美元，並保持對該股「買入」評級。

該分析師在一份研究報告中指，Tesla早前公布第三季度業績，利潤率屬行業領先，突出了特斯拉在電動汽車技術方面的遠遠領先。該分析師亦表示，特斯拉報告的經營業績特別強勁，儘管Model S和Model X的銷量極少，而且供應鏈成本較高，但公司仍實現了自Model 3推出以來的最高汽車毛利率。該分析師認為，這反映Tesla為降低汽車成本所做的努力，以及在充滿挑戰的行業環境中的運營靈活性。

 

【美股業績】下周踏入業績高峰期　FAAMG將悉數登場

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同場加映﹕【iM會客室】恆指能否企穩2萬6？科技內房股留定守？

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股

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