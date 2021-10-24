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聶德權指將安排外展隊周六到離島為居民接種疫苗

環球政經 17:10 2021/10/24

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公務員事務局局長聶德權在社交媒體表示，將於周六（30日）安排外展隊到坪洲及梅窩為居民接種新冠疫苗。

聶德權指，現時離島人口超過18萬，長者佔16%，為免離島長者舟車勞頓，特意安排外展隊到離島提供一站式接種服務。他指出，交通不便，絕對不是削弱保護長者權利的藉口，外展隊早前已127名大澳居民及長者接種疫苗，期望今次由離島民政事務處與地區組織齊起動的外展接種，能便利更多離島區居民、長者接種疫苗。

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撰文 : 謝昕蕎

人口 公務員事務局 疫苗 聶德權 離島

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