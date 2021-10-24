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【印度IPO】移動支付巨頭Paytm上市獲批　將成印度史上規模最大IPO

股樓投資 17:01 2021/10/24

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據彭博消息指，印度證券交易委員會周五批准了有「印度支付寶」之稱的支付平台Paytm的IPO，籌集22億美元（折合 1660 億盧比）的IPO 將是印度史上規模最大的 IPO。此前，印度最大的IPO來自印度煤炭公司。據悉，該公司可能會在11月中旬之前在孟買證券交易所BSE和印度國家證券交易所NSE上市。

Paytm 公司由 Vijay Shekhar Sharma 於 2000 年創立。最初的定位是移動充值平臺，在叫車公司優步 Uber 將其列為快速支付選項後，Paytm 迅速發展。

Paytm這個單詞是 「Pay Through Moblie」（通過手機支付）的縮寫，最初專注於手機充值服務，如今已經成為印度最受歡迎的手機充值公司。

 

【美股業績】下周踏入業績高峰期　FAAMG將悉數登場

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同場加映﹕【iM會客室】恆指能否企穩2萬6？科技內房股留定守？​​​​​​​

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

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