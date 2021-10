土耳其總統擬驅逐10國大使出境 包括美加德

美國等西方國家發表聯合聲明,呼籲土耳其釋放被指參與2016年流產政變、已入獄4年的慈善家卡瓦拉。土耳其總統埃爾多安表示,已下令外交部將美國等10個西方國家的大使列為不受歡迎人士,稱他們若不了解土耳其就需要離開。

卡瓦拉(Osman Kavala)被指於2013年資助土耳其全國反政府示威,和參與2016年流產政變。卡瓦拉自2017年底以來遭到當局拘留,但他一直否認指控。

美國、加拿大、丹麥、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典、芬蘭及新西蘭10國大使,上周一(18日)發表聯合聲明,呼籲土耳其當局公平審理此案並盡快釋放卡瓦拉。土耳其外交部其後傳召一眾大使,批評上述10國大使的聲明「不負責任」。

埃爾多安(Tayyip Erdogan)上周六(23日)在土耳其西北部城市埃斯基謝希爾(Eskisehir)發表演說期間,表示他已向土耳其外長發出指令,將美國等10個國家大使列為不受歡迎人士。

埃爾多安更表示:

他們將會了解和理解土耳其,而他們一日未做到這一點,都要離開。

(They will know and understand Turkey. The day they do not know and understand Turkey, they will leave.)