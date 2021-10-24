土耳其總統擬驅逐10國大使出境 包括美加德

美國等西方國家發表聯合聲明，呼籲土耳其釋放被指參與2016年流產政變、已入獄4年的慈善家卡瓦拉。土耳其總統埃爾多安表示，已下令外交部將美國等10個西方國家的大使列為不受歡迎人士，稱他們若不了解土耳其就需要離開。

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卡瓦拉（Osman Kavala）被指於2013年資助土耳其全國反政府示威，和參與2016年流產政變。卡瓦拉自2017年底以來遭到當局拘留，但他一直否認指控。

美國、加拿大、丹麥、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典、芬蘭及新西蘭10國大使，上周一（18日）發表聯合聲明，呼籲土耳其當局公平審理此案並盡快釋放卡瓦拉。土耳其外交部其後傳召一眾大使，批評上述10國大使的聲明「不負責任」。

埃爾多安（Tayyip Erdogan）上周六（23日）在土耳其西北部城市埃斯基謝希爾（Eskisehir）發表演說期間，表示他已向土耳其外長發出指令，將美國等10個國家大使列為不受歡迎人士。

埃爾多安更表示：

他們將會了解和理解土耳其，而他們一日未做到這一點，都要離開。 （They will know and understand Turkey. The day they do not know and understand Turkey, they will leave.）

《路透社》報道，其中7名大使所屬國家與土耳其屬北約盟國關係。他們一旦被驅逐，料會造成埃爾多安執政19年以來，與西方國家關係的最深裂痕。

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埃爾多安早前曾表示，他計劃於接下來的周末，與美國總統拜登（Joe Biden）在羅馬舉行的G20峰會上會面。路透社引述外交消息人士表示，土耳其已充分表明其立場，而且考慮到G20峰會前驅逐大使可能產生的外交影響，土耳其與10國的衝突不排除會降級。

據悉，土耳其政府尚未向涉事大使館發出任何指令，內閣或在當地周一（25日）作出決定。

美國國務院發言人稱已得悉相關報道，正尋求土耳其外交部澄清。新西蘭外交部表示很重視與土耳其的關係，在通過官方渠道正式聽到任何消息之前，新西蘭都不會發表評論。

挪威指該國駐土耳其大使館尚未收到土耳其當局任何通知，外交部首席發言人莫塞伊德（Trude Maaseide）指，挪威大使未有作出任何要被土耳其驅逐的行為。莫塞伊德強調土耳其非常了解挪威觀點，挪威將繼續呼籲土耳其遵守《歐洲人權公約》中的民主標準及法治。

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責任編輯：李俊儀