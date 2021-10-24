海茵莊園兩日收近2,000票　已超額逾5倍　發展商︰最快明日加推

九建（00034）旗下將軍澳海茵莊園日前公布首張價單，項目昨日（23日）開放式範單位予公眾參觀，九龍建業（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳稱，海茵莊園示範單位兩日累錄逾1萬參觀人次，自用及投資者各佔一半，當中逾半數為年輕客，集團部署最快明日（25日）加推，料有加價空間。

海茵莊園一房示範單位圖片

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海茵莊園為康城區內唯一提供開放式單位的住宅項目，項目最細單位由203平方呎起，更細絕將軍澳區。首張價單折實入場價由388.8萬元起，料吸引上車客及投資者入市。

市場消息透露，海茵莊園截至今日（24日）下午3時，累收近2,000票，以首批312伙計算，超額約5.4倍。發展商則指，項目快將加推單位應市，料最快下周末起賣樓，特色單位傾向以招標形式推出。

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第2座18樓C3室 開放式間隔 實用面積217平方呎【下一頁】 第2座18樓C8室 一房間隔 實用面積284平方呎【下一頁】 第2座18樓D9室 兩房間隔 實用面積402平方呎【下一頁】

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