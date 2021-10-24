【美國通脹】「新債王」岡拉克：美國高通脹不是暫時性　明年將維持在4%以上

「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）上周五表示，美國消費者價格通脹可能會在2021年保持高位，並且在2022年任何時候都保持在4%以上。數據顯示，包括食品和能源成本在內，美國CPI年增長率達到5.4%，為30年來最快。

岡拉克指一些價格上漲（包括木材和其他一些大宗商品）是暫時的，但另一些則不是。他提到的一個因素是約佔CPI三分之一的住房成本，今年一直在穩步上升。

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周五就表示，聯儲局正步入開始減少資產購買的軌道上，並指出，隨著新冠病毒的壓力消退，他仍預計明年通脹將減弱，但很難說供應瓶頸需要多長時間才能消除。

鮑威爾表示，如果明年中看到通脹預期上升的嚴重風險，將會提高利率。但他認為，現在是縮減購債的時候，而不是加息。

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