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【美國通脹】「新債王」岡拉克：美國高通脹不是暫時性　明年將維持在4%以上

股樓投資 16:48 2021/10/24

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「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）上周五表示，美國消費者價格通脹可能會在2021年保持高位，並且在2022年任何時候都保持在4%以上。數據顯示，包括食品和能源成本在內，美國CPI年增長率達到5.4%，為30年來最快。

岡拉克指一些價格上漲（包括木材和其他一些大宗商品）是暫時的，但另一些則不是。他提到的一個因素是約佔CPI三分之一的住房成本，今年一直在穩步上升。

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周五就表示，聯儲局正步入開始減少資產購買的軌道上，並指出，隨著新冠病毒的壓力消退，他仍預計明年通脹將減弱，但很難說供應瓶頸需要多長時間才能消除。

鮑威爾表示，如果明年中看到通脹預期上升的嚴重風險，將會提高利率。但他認為，現在是縮減購債的時候，而不是加息。

 

 

【美股業績】下周踏入業績高峰期　FAAMG將悉數登場

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同場加映﹕【iM會客室】恆指能否企穩2萬6？科技內房股留定守？

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

蘋果（Apple，美：AAPL） 美股

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