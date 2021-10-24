【新冠疫苗】奧地利確診飆升 總理威脅無打針要禁足

世界衛生組織（WHO）早前指歐洲地區確診顯著上升，奧地利近期疫情也出現反彈。奧地利總理沙倫貝格警告如疫情繼續惡化，他會加強防疫限制以減輕醫療系統壓力，更警告可能會強制未接種新冠疫苗的奧地利人禁足。

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奧地利截至本月1日的7日確診平均數為1,830宗。但奧地利近期確診個案飆升，最新的7日確診平均數已急升至2,869宗。

奧地利的疫苗接種進度領先東歐地區，但仍遭西歐大部分國家抛離。奧地利有65.4%的人口接種最少一劑新冠疫苗，有62.4%的人口已完成接種。

沙倫貝格（Alexander Schallenberg）本月接替捲入貪腐等醜聞的庫爾茨（Sebastian Kurz），成為奧地利新任總理。

奧地利的深切治療部（ICU）病床使用數字達到220張。沙倫貝格上周六（23日）表示，如ICU病床使用率達25%、即等於500張病床，未接種疫苗的人將被禁止進入酒店及餐廳。

如ICU病床使用率達三分之一、即等於600張病床時，未接種疫苗的人將要遵守居家令，無特定原因下無法離開寓所。

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沙倫貝格表示奧地利尚未擺脫新冠疫情，形容未接種疫苗的民眾為拖延者（procrastinators）。他表示自己會竭盡所能確保國家醫療系統，不會因為有太多人未接種疫苗而超負荷運作。

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責任編輯：鄭錦玲