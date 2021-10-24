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【大行點睇】中信証券指雲棲大會後看好阿里雲潛力　將成阿里巴巴估值上行驅動力

股樓投資 16:36 2021/10/24

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中信証券指近期參加2021年雲棲大會，通過兩場主論壇、部分分論壇及雲棲數字谷探索，近距離瞭解阿里雲的倚天710、神龍4.0等核心技術、產品發佈以及阿里雲對產業數字化轉型的賦能。

估值上，對標AWS，過去3年AWS收入增速約為30%，EBIT Margin約為28%，市銷率（PS）在12至15倍左右。我們預計阿里雲FY2022年雲計算收入為800億元（按年升33%），EBITA Margin約3%，阿里雲當前10倍 PS估值仍有支撐，伴隨核心競爭力持續提升、商業化加速，未來估值還有提升空間。

該行維持阿里巴巴集團2022至2024財年收入預測為9,111億元，同比升27%；，現價對應公司港股 PE（Non-GAAP）21倍。我們認為，阿里雲是阿里巴巴新興技術領域的重要佈局，是國內產業數字化轉型的主要推動者之一，也將成為阿里巴巴集團下一輪估值上行的有力驅動。

 

大行對阿里巴巴評級及目標價：

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同場加映﹕【iM會客室】恆指能否企穩2萬6？科技內房股留定守？

 

 

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撰文 : 周兆邦

阿里巴巴－SW（09988） 港股

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