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【蘋果AAPL】傳蘋果與中國電池生產商談判陷僵局　或尋找松下等日企合作

股樓投資 16:18 2021/10/24

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外媒引述多名知情人士指，蘋果（美：AAPL）與寧德時代（深：300750）和比亞迪（01211）兩間中國頂級電動車電池生產商的談判基本上陷入停滯狀態，原因在於中國廠商不願意在美國設廠單獨為該科技巨頭服務。

報道指，中國廠商對於在當前中美關係下前往成本更高的美國設廠抱猶豫態度，而單獨為蘋果服務亦存在人員招聘等多方面困難。

由於與中國廠商談判進展不順利，蘋果正在謀求與更多的全球供應商展開談判。有知情人士稱，本月蘋果派出了一個團隊前往日本，與包括松下（日：6752）在內的供應商展開接觸。

 

【美股業績】下周踏入業績高峰期　FAAMG將悉數登場

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撰文 : 周兆邦

蘋果（Apple，美：AAPL） 美股

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