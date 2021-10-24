【樓市現象】趕移民劈價50萬賣樓　黃大仙公屋業主持貨19年　大賺12倍離場

富誠地產曾遠東表示，黃大仙下邨2房單位成交，單位為橫頭磡黃大仙下村第2座龍豐樓高層4室，實用面積397平方呎，屬兩房間隔，座向西北望市景，日前以315萬元（未補地價）成交，實用呎價7,934元。

曾遠東表示，黃大仙下邨樓宇類型有不同設計，而龍豐樓屬Y型建築，加上鄰近港鐵站，故特別受上車客歡迎。曾氏補充指業主即將移民海外都想盡快止賺離場， 原開價$365萬元（未補地價），經雙方議價後大減50萬元售出。

原業主於2002年2月以24萬元購入，持有單位19年，是次轉手賬面獲利約291萬元，期間升值約12倍。

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