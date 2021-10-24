長情業主32年前買樓　兩房改一房　現出租享24厘回報

時有聽聞市場出現多年前趁樓價低入市，現在賣樓大賺上數倍甚至數十倍的業主。另一邊廂，亦有業主寧願出租單位，時至今日亦可享高回報率。

利嘉閣陳敏生表示，市場新近錄得荃灣荃德花園D座中層B室的租賃成交，單位實用面積約340平方呎，原則屬兩房間隔，現改為一房間隔，外望樓景。單位日前以10,000元租出，折合實用面積呎租約29元，折合建築面積呎租約22元。

據悉，業主於1989年以約49萬元購入上述單位，現租出可享租金回報率約24厘。

陳敏生補充，上述單位附簡約裝潢。屋苑目前有約36個租盤提供，月租叫價由11,000元起。

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