  • 23°C
香港時間 : 20211024日 (日) 19:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新加坡人想返工？ 必須打新冠疫苗（第二版）

環球社會熱點 19:27 2021/10/24

分享：

新加坡新冠疫苗接種率不俗，僅得4%就職人口尚未接種。新加坡政府宣布絕大部分公私營部門僱員由明年起，需接種新冠疫苗後才能進入工作場所辦公。新加坡政府允許民眾用每日接受檢測代替接種疫苗，但需在返回工作場所前取得陰性檢測結果。

（第二版更新科興疫苗納入新加坡國家接種計劃）

新加坡官員憂醫療系統淪陷 9成隔離病床爆滿  【下一頁】

新加坡貿易與工業部部長顏金勇上周六（23日）表示，新加坡約有11.3萬名僱員尚未接種新冠疫苗，其中1成以上為長者。顏金勇指，當局希望僱主能夠配合，鼓勵尚未接種疫苗的員工盡快打針。

新加坡衛生部宣布明年1月起，只有完成接種新冠疫苗者、過去270日內的康復者、孕婦或因健康問題不適合接種疫苗的人士，才能無需檢測的情況下進入工作場所。拒絕接種疫苗人士可選擇每日自費檢測，但要返回工作場所前獲得陰性檢測結果。

新加坡單日死亡創新高 延長防疫措施一個月 【下一頁】

據悉，由於新加坡近期確診數字創新高，深切治療部病床使用率已達到三分之二。當地截至上周五（22日），82%的民眾已完成接種兩劑新冠疫苗。新加坡財長黃循財上周三（20日）表示，當地醫療系統正面臨巨大風險甚至不勝負荷。

新加坡目前實施二人限聚令，同時禁止未接種疫苗的人到餐廳或咖啡店堂食，除非他們持有24小時內有效的陰性檢測結果。

新加坡衛生科學局（Health Sciences Authority）透過流行病特別採用程序（Pandemic Special Access Route，簡稱PSAR) ，緊急授權使用科興疫苗，當局宣布將科興疫苗納入國家接種計劃。

接種科興疫苗人士在完成接種第二劑的四個月内或今年12月31日前（較遲者為準），都會暫時被視為完成接種疫苗，作過渡期安排。

但衞生部長王乙康表示，民眾需要接種第三劑科興疫苗才算完成接種，他們可在接種次劑90日後接種第三劑。當局亦制定計劃，為早前僅接種首劑或兩劑科興疫苗人士免費完成接種。

但當局考慮有別於輝瑞（Pfizer）及Moderna等使用mRNA技術的疫苗，科興疫苗的抗體水平會在半年內回到接種前水平。當局決定遵從疫苗接種專家委員會建議，不會為完成接種兩劑mRNA疫苗、並未出現過敏或嚴重不良反應人士，接種科興疫苗作加強劑。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

【新加坡疫情】官員憂醫療系統淪陷 9成隔離病床爆滿
2021/10/21
【新加坡疫情】官員憂醫療系統淪陷 9成隔離病床爆滿
【新加坡疫情】單日死亡創新高 延長防疫措施一個月
2021/10/21
【新加坡疫情】單日死亡創新高 延長防疫措施一個月
新加坡開放8國旅客免隔離入境 包括美英加
2021/10/18
新加坡開放8國旅客免隔離入境 包括美英加
【新加坡疫情】確診人數反彈 單日再現近3,000宗
2021/10/13
【新加坡疫情】確診人數反彈 單日再現近3,000宗
【新加坡疫情】確診數再創新高 採購口服抗新冠藥
2021/10/07
【新加坡疫情】確診數再創新高 採購口服抗新冠藥

你可能感興趣

【新加坡疫情】官員憂醫療系統淪陷 9成隔離病床爆滿
17:42 2021/10/21
【新加坡疫情】官員憂醫療系統淪陷 9成隔離病床爆滿
【新加坡疫情】單日死亡創新高 延長防疫措施一個月
13:42 2021/10/21
【新加坡疫情】單日死亡創新高 延長防疫措施一個月
新加坡開放8國旅客免隔離入境 包括美英加
18:22 2021/10/18
新加坡開放8國旅客免隔離入境 包括美英加
疫情 傳染病 就業 疫苗 新加坡 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

上一篇文章

日本真子公主慶祝30歲生日 周二婚後變平民

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月24日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民澳洲】首都留學生明年可入境 完成疫苗接種免隔離
【移民澳洲】首都留學生明年可入境 完成疫苗接種免隔離
新型冠狀肺炎全球疫情（10月24日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月24日 時間19:00）
艾力寶雲「誤殺」攝影指導 道具槍裝了實彈（第二版）
艾力寶雲「誤殺」攝影指導 道具槍裝了實彈（第二版）
【英國王室】威廉夫婦新合照 罕見公開場合放閃
【英國王室】威廉夫婦新合照 罕見公開場合放閃
【輝瑞疫苗】5至11歲兒童 有效率逾90%
【輝瑞疫苗】5至11歲兒童 有效率逾90%
新加坡人想返工？ 必須打新冠疫苗（第二版）
新加坡人想返工？ 必須打新冠疫苗（第二版）