新加坡人想返工？ 必須打新冠疫苗（第二版）

新加坡新冠疫苗接種率不俗，僅得4%就職人口尚未接種。新加坡政府宣布絕大部分公私營部門僱員由明年起，需接種新冠疫苗後才能進入工作場所辦公。新加坡政府允許民眾用每日接受檢測代替接種疫苗，但需在返回工作場所前取得陰性檢測結果。

（第二版更新科興疫苗納入新加坡國家接種計劃）

新加坡官員憂醫療系統淪陷 9成隔離病床爆滿 【下一頁】

新加坡貿易與工業部部長顏金勇上周六（23日）表示，新加坡約有11.3萬名僱員尚未接種新冠疫苗，其中1成以上為長者。顏金勇指，當局希望僱主能夠配合，鼓勵尚未接種疫苗的員工盡快打針。

新加坡衛生部宣布明年1月起，只有完成接種新冠疫苗者、過去270日內的康復者、孕婦或因健康問題不適合接種疫苗的人士，才能無需檢測的情況下進入工作場所。拒絕接種疫苗人士可選擇每日自費檢測，但要返回工作場所前獲得陰性檢測結果。

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據悉，由於新加坡近期確診數字創新高，深切治療部病床使用率已達到三分之二。當地截至上周五（22日），82%的民眾已完成接種兩劑新冠疫苗。新加坡財長黃循財上周三（20日）表示，當地醫療系統正面臨巨大風險甚至不勝負荷。

新加坡目前實施二人限聚令，同時禁止未接種疫苗的人到餐廳或咖啡店堂食，除非他們持有24小時內有效的陰性檢測結果。

新加坡衛生科學局（Health Sciences Authority）透過流行病特別採用程序（Pandemic Special Access Route，簡稱PSAR) ，緊急授權使用科興疫苗，當局宣布將科興疫苗納入國家接種計劃。

接種科興疫苗人士在完成接種第二劑的四個月内或今年12月31日前（較遲者為準），都會暫時被視為完成接種疫苗，作過渡期安排。

但衞生部長王乙康表示，民眾需要接種第三劑科興疫苗才算完成接種，他們可在接種次劑90日後接種第三劑。當局亦制定計劃，為早前僅接種首劑或兩劑科興疫苗人士免費完成接種。

但當局考慮有別於輝瑞（Pfizer）及Moderna等使用mRNA技術的疫苗，科興疫苗的抗體水平會在半年內回到接種前水平。當局決定遵從疫苗接種專家委員會建議，不會為完成接種兩劑mRNA疫苗、並未出現過敏或嚴重不良反應人士，接種科興疫苗作加強劑。

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責任編輯：李俊儀