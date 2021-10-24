【英國疫情】一周錄33萬人確診 7月以來最高

英國的新冠肺炎確診數字仍然高企，按周錄得超過33萬人確診新冠肺炎，更是自7月以來最高的單周確診數字。英國的醫療系統面臨龐大壓力，政府專家小組早前也警告如不及早收緊防疫限制，英國恐會面臨更長時間的封鎖措施。

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英國政府上周六（23日）公布最新疫情數據，英國上周六單日新增近4.5萬宗確診，較上周五（22日）的超過4.9萬宗回落。

但英國過去7日共新增333,465宗確診，按周升幅達15%，更創下自7月21日以來的按周確診新高。死亡數字累計升至超過13.9萬宗，按周升幅也達到12%。

雖然英國已經加快為民眾接種新冠疫苗，但死亡數字仍遠高於大量歐洲國家，僅次於俄羅斯。

英國上周單日新增逾5萬宗確診，但首相約翰遜（Boris Johnson）堅稱疫情數據符合政府預期，堅持繼續原定的冬季防疫方針。

倫敦帝國理工學院研究人員設立數學模型，並假設加強劑接種率高於實際情況。模型結果顯示如當局不採取進一步防疫限制，住院新冠患者人數於明年3月底或增加近4.3萬人，死亡人數或增加約5,300人。

在最不樂觀的情況下，住院及死亡患者人數或會分別增加約10萬人及9,900人。

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英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）上周五發布的文件也顯示，專家警告如果政府隨著確診急增仍不迅速行動，日後恐要採取更嚴厲的防疫措施。

英媒引述SAGE本月14日的會議紀錄指，當確診率上升時，政府及早干預有助減少實施更嚴格、更具破壞力及更持久限制措施的需求。

專家表示今年冬天的流行病的發展軌跡尚有很多未知因素，包括人們接種疫苗後保護力減弱的速度和程度，以及行為變化。文件顯示政府愈早實施限制，相關限制愈快可以取消。

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責任編輯：鄭錦玲