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陳茂波︰失業率回落速度放緩　經濟結構不平衡狀況持續　

環球政經 15:13 2021/10/24

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財政司司長陳茂波在網誌中提及，本港就業市場情況進一步改善。政府上周公布最新七至九月的失業率為4.5%，較上一期的4.7%低0.2個百分點，回落到一年半低位，今年來失業率已回落近3個百分點。不過，陳茂波指出，近月失業率回落速度放緩，某程度反映改善動力稍為減弱，而15至24歲的組群，雖然已從去年20.3%的水平回落，但目前仍高企在15%的水平，遠遠高於整體的平均數。
陳茂波續指，本港經濟持續發展，惟把產業結構與就業結構綜合來看，經濟結構不平衡的狀況一直持續，各行業發展與就業人數比例失衡，意味著即使金融服務業發展暢旺，並帶動零售、餐飲、旅遊及運輸等行業的需求，但不同行業打工仔所能分享到的經濟成果，仍存在較顯著的不平衡問題。

另一邊廂，陳茂波亦認為，歐美量化寬鬆及游資過剩，導致全球資產格價持續上升，加上本港的土地供應長年不足，令住宅樓價嚴重脫離一般市民的負擔能力，也引致生活成本偏高，蠶食了打工仔辛勞賺取的工資的實際購買力。

以上兩大因素，經濟結構令增長成果的分配嚴重不均、收入差距及資產差距加劇、生活成本（支出）上升與勞動所得（收入）增長的差距顯著擴大，成為了香港社會發展的最主要矛盾，大大削弱了不少市民的獲得感和幸福感，甚至對社會的歸屬感。

陳茂波指，應以市民為經濟及社會發展的核心，當中離不開兩大關鍵，一是營造經濟蓬勃發展的環境和推動產業多元發展，增加優質的就業機會和擴大收入的空間；二是透過大量增加土地及房屋供應，實現以置業為主導的目標，讓市民能有安居之所，並減低生活成本的負擔。朝著這兩大方向力拼，可逐步改善市民的生活，邁向真正的安居樂業。

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撰文 : 謝昕蕎

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